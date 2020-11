Palinsesti, tour virtuale mostra 'Tempo al tempo'

Continuano gli appuntamenti on line alla scoperta virtuale delle quattro sezioni di Palinsesti 2020 in attesa di poterle visitare in presenza.



Domenica 29 novembre, alle ore 10, tour virtuale della sezione principale della rassegna, allestita nell'Antico Ospedale e Chiesa di Santa Maria dei Battuti. La mostra collettiva Tempo al tempo. Percorsi di una generazione, a cura di Luca Pietro Nicoletti, vede protagonisti gli artisti Christian Cremona, Cesare Galluzzo, Alberto Gianfreda, Alessandro Gioiello, Fumitaka Kudo, Andrea Marinelli, Gianni Moretti, Matteo Pizzolante, Daniele Nitti Sotres, Valdi Spagnulo e Marco Useli. Il tour sarà trasmesso in streaming sul sito della rassegna.



E' sempre possibile votare online i progetti degli artisti in gara per il Premio In Sesto 2020 : Matteo Nasini, Maria Walcher e il duo Sinta Werner e Markus Wüste. Si può esprimere la propria preferenza entrando nel sito www.palinsesti.org e scegliere uno dei tre progetti in concorso.



Disponibile sul profilo You Tube del Comune di San Vito al Tagliamento e sul sito della rassegna, il tour virtuale alla scoperta del Premio In Sesto XII edizione, a cura di Michela Lupieri.