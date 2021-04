Palù di Livenza, il Museo Friulano di Storia Naturale studierà i materiali ritrovati

Martedì scorso la Giunta comunale di Udine ha approvato la richiesta di collaborazione che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con il supporto economico del Comune di Caneva, ha proposto al Museo Friulano di Storia Naturale per lo studio dei materiali ceramici provenienti dal 'Settore 3' del complesso palafitticolo preistorico di Palù di Livenza, nella Pedemontana pordenonese.



Si tratta di un importante insediamento palafitticolo neolitico, iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 2011, assieme ad altri 18 insediamenti preistorici dell’Italia settentrionale, che a partire dal 2013 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia ha ripreso ad indagare in un’area non distante dai luoghi dei vecchi rinvenimenti effettuati tra gli anni ’80 e la prima metà degli anni ’90 dello scorso secolo.



Le ricerche condotte in questo settore nel 2013, 2016, 2018 e 2020 hanno consentito die dove vi sono abbondanti resti delle strutture lignee delle abitazioni e una ricchissima varietà di oggetti di uso quotidiano databili a circa 6000 anni fa.Di qui la, conservatrice della sezione archeologica dei Civici Musei, in considerazione della sua esperienza nello studio della ceramica delle fasi finali del Neolitico dell’Italia nord-orientale e tenuto conto delle sue conoscenze relativamente alle problematiche specifiche del sito del Palù di Livenza.“L’approvazione di questa collaborazione - ricorda con soddisfazione l’Assessore- è solo uno degli ultimi atti che testimoniano l'ampio e proficuo rapporto di collaborazione che l’Amministrazione Comunale ha instaurato in questi anni con la Soprintendenza competente. È altresì una significativa conferma della funzione che i Musei cittadini sviluppano attivamente nell'ambito della ricerca scientifica e del contributo da essi reso alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli”.