Paola Cosolo Marangon presenta 'Storia di Rosa'

Com’è possibile accettare la perdita della persona più cara? Dopo, la vita non può più essere quella di prima. Bisogna cambiare prospettiva, modificare le proprie certezze e soprattutto, riuscire a vivere ‘senza’. E come si fa? Sfidando la morte con la vita, ci spiega la piccola Rosa che improvvisamente deve confrontarsi con la perdita più dura e più difficile per una ragazzina: la malattia e la morte della ‘sua’ mamma. Unica e insostituibile.

Esce per Forum Storia di Rosa, il nuovo romanzo di Paola Cosolo Marangon (continuazione del fortunato La casa lungo la ferrovia). Due donne, una famiglia, la ricerca delle proprie radici. Una mamma che muore giovane, una figlia che, attraverso i ricordi, cerca di ricostruirne la vita. Il racconto ci porta – attraverso una narrazione limpida, schietta, che nasce dagli occhi e dalla voce di una bambina – nel Friuli e nell'Italia del dopoguerra. Un orizzonte fatto di incontri, legami, sapori, feste, speranze e sogni che sono parte della storia di ciascuno di noi.

Venerdì 20 novembre alle 18.00 in diretta streaming sulla pagina facebook della Forum editrice l’autrice presenterà il romanzo in dialogo con Umberto Alberini.