Paola Segatto espone all'Europalace di Monfalcone

Sarà inaugurata domenica 1° dicembre alle 11 nello spazio espositivo dell’Europalace Hotel di Monfalcone di via Callisto Cosulich 20 la mostra personale della pittrice Paola Segatto intitolata ‘Orizzonti dell’inconsco’. L’evento sarà presentato da Umberto Miniussi.

L'Artista ronchese ha frequentato l’Istituto d’Arte di Gorizia ed è figlia del pittore Gianni Segatto notissimo nel territorio monfalconese.

‘Orizzonti dell’Inconscio’ presenta una serie di tele realizzate con la tecnica ad olio materico e acrilico con “barlumi” anche dorati.

In questa sequenza vengono illustrati temi varianti del Surrealismo – Concettuale dove intercorrono sfumature di mistero ricche di colore. L’osservatore noterà figure e colori di spessore che riusciranno a far emergere l’energia ermetica animata d’uno stato d’animo di trasporto in questa ‘Magica Arte’ rappresentante concetti fra: l’Esoterismo, il Celtico e i tocchi tra il Sogno e la realtà in cui la pittrice esprime la Sua natura dove sconfina il forte senso innato e profondo che va nell’Oltre del Mondo Terreno, dimostrando nelle Sue Opere il Suo ‘lato’ di conoscenze esoteriche. La mostra potrà essere visitata continuamente tutti i giorni fino al 15 dicembre.