Paolo Crepet agli Incontri con l’autore e con il vino

Giovedì 30 giugno agli Incontri con l’autore e con il vino – promossi dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito – in prima regionale la presentazione di 'Lezioni di sogni', l’ultimo libro di Paolo Crepet edito da Mondadori. Appuntamento, come di consueto, alle 18.30 al PalaPineta nel Parco del Mare.

Siamo nel pieno di quella che papa Francesco ha definito una catastrofe educativa: molti adulti si sentono sperduti, impreparati, quasi impotenti di fronte alle nuove generazioni e i giovani si trovano senza punti di riferimento sicuri. In un mondo che cambia con rapidità, è più che mai necessario ripensare il difficile compito di educare. Ripercorrendo quanto scritto negli ultimi trent’anni, mescolando ricordi personali e pubbliche riflessioni, il famoso psichiatra e sociologo offre il frutto della sua lunga esperienza, delineando quello che in molti hanno definito 'il metodo Crepet'. Un lungo viaggio, che pone al centro il bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le generazioni, il futuro.

Le pagine di Lezioni di sogni vogliono essere spunti, provocazioni, richiami, un’occasione per riflettere sul futuro delle giovani generazioni. Che cos’è il talento e come supportarlo? Come gestire il rapporto con la tecnologia e i social media? Come educare alla gentilezza, al rispetto, alla complessità? Sono solo alcuni degli interrogativi a cui nessuno può sottrarsi, perché "i bambini ci guardano e imparano da noi bellezze e viltà".

Il vino in abbinamento sarà il Friulano Superiore dell’Azienda Vinicola Le Due Torri di Corno di Rosazzo. Dal colore giallo dorato con riflessi verdi, al naso è tipicamente varietale, con accenti verdi di mela e sambuco che sfumano piacevolmente nella mandorla. In bocca è complesso e avvolgente e il finale è persistente. Questo Friulano Superiore si distingue per la resa ettaro ridotta che grazie al suolo tipico ghiaioso conferisce una spiccata mineralità e sapidità unite a note di Anice e Sambuco tipiche del Friulano biotipo verde, molto floreale.

All’interno del PalaPineta ci sarà un corner allestito da Librerie Coop per poter acquistare le copie dei libri con la possibilità di farsele autografare dagli autori.

Gli Incontri con l’autore e con il vino sono organizzati dall’Associazione Culturale Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito e curati da Alberto Garlini, Giovanni Munisso e Michele Bonelli. La manifestazione e le iniziative collegate (corso di scrittura creativa, cene con l’autore) hanno il sostegno della Città di Lignano Sabbiadoro - Assessorato alla Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Assoenologi, Società Lignano Pineta, Porto Turistico Marina Uno Resort, Hotel President Lignano, CiviBank, Ramberti, Ma.in.cart., Officine Zamarian, Dersut Caffè, Lignano Banda Larga, Nosella Dante, T.KOM, Repower, Costruzioni Sabbiadoro, LiveBetter, Lazzarini Impianti, Neri Maurizio, Koki, Marina Punta Verde, Legnolandia.