Paolo De Grandis ospite a Gorizia dell'evento Dante Hub

Il curatore d’arte Paolo De Grandis sarà tra gli ospiti della tappa goriziana di “Dante Hub”, in programma venerdì 10 dicembre dalle 17 al Museo di Santa Chiara. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della mostra “Sensitive Areas”, l'esposizione degli elaborati realizzati nell’ambito del laboratorio di rigenerazione urbana RRR Lab dagli studenti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura e dell'Università di Trieste, i cui corsi hanno sede a Gorizia. Il percorso è organizzato in collaborazione con gli assessorati all’Università e all’Urbanistica del Comune di Gorizia e con l’Ater.



Dante Hub è un progetto cross-disciplinare, un racconto di viaggio a cui Dante e la commedia fanno da riflesso metaforico. Un'esposizione itinerante - un’installazione artistica “nomade” - che sotto il nome di Virgilio e tramite le letture di Sara Alzetta porrà il rilievo di quanto preme sotto la superficie delle nostre città e il senso e la necessità di una prospettiva futura considerando l’ecologia in rapporto alla cura della nostra casa e ai delicati equilibri che la sostengono.



Nel corso della serata, che prevede collegamenti con Udine e Lubiana, interverranno Giovanni Fraziano, Andrea Venudo, Roberto Dambrosi, Špela Hudnik, Paolo Sacco.Sarà l’occasione per confrontarsi con uno dei più importanti curatori italiani, che ha seguito negli anni più volte i padiglioni della Biennale di Architettura di Venezia, intessendo negli ultimi anni rapporti sempre più proficui con Asia e Africa. Con la mostra Open, esposizione internazionale di sculture e installazioni, organizzata da anni in concomitanza con il Festival del Cinema di Venezia, De Grandis ha coinvolto artisti del calibro di Yoko Ono, Richard Long, Mimmo Rotella, Keith Haring, Julian Schnabel.Dal 1984 al 1990 ha diretto la Fondazione Accademia dove ha organizzato la sua prima mostra Quartetto (1984) in occasione della 41° Biennale di Venezia alla Scuola Grande S. Giovanni Evangelista. La mostra comprendeva opere di Joseph Beuys , Enzo Cucchi , Bruce Nauman e Luciano Fabro ed è stata co-curata da Achille Bonito Oliva , Alanna Heiss e Kasper König.“Sarà una grande occasione per gli studenti e per gli appassionati di arte e architettura: De Grandis è una delle figure più apprezzate a livello internazionale nel campo dell’arte e nella curatela di esposizioni che hanno toccato i principali musei del mondo”, commenta l’assessore all’Università, Chiara Gatta.L’iniziativa di venerdì costituisce uno degli eventi collaterali della già citata esposizione “Sensitive Areas”, visitabile al Museo di Santa Chiara dal venerdì alla domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) fino al 21 gennaio.