Paolo Malaguti presenta 'Il moro della cima'

Giovedì 24 marzo, alle ore 20.30 al Teatro Pileo di Prata di Pordenone, il Comune e Biblioteca Civica di Prata di Pordenone in collaborazione con Ortoteatro organizzano

Prata d’Autore.



Sarà ospite Paolo Malaguti che presenterà il suo libro 'Il moro della cima' (ed. Einaudi). Modera la serata Lucia Roman.



Paolo Malaguti è nato a Monselice (Padova) nel 1978. Attualmente vive ad Asolo e lavora come docente di Lettere a Bassano del Grappa. Con Neri Pozza ha pubblicato La reliquia di Costantinopoli (2015), finalista al Premio Strega 2016. Tra le sue opere Nuovo sillabario veneto (BEAT, 2016), Prima dell'alba (Neri Pozza, 2017) e L' ultimo carnevale (Solferino, 2019). Per Einaudi ha pubblicato Se l'acqua ride (2020), finalista al Premio Campiello 2021.



Il moro della cima

Dicono che per vivere felici si debba trovare il proprio posto nel mondo: molti di noi passano la vita a cercarlo, per altri è questione di un attimo. Agostino Faccin, che tutti chiamano «il Moro», la felicità la scopre da ragazzo, tra le montagne di casa, nell'esatto momento in cui capisce che piú sale di quota e piú il mondo gli assomiglia. Quando gli propongono di diventare il guardiano del nuovo rifugio sul monte Grappa, non ci pensa su due volte. Ma la Storia non ha intenzione di lasciarlo in pace, la Grande Guerra è alle porte, e quella vetta isolata dal mondo diventerà proprio la linea del fronte. Paolo Malaguti torna a raccontare la Prima guerra mondiale con gli occhi di un personaggio leggendario che, incredibile a dirsi, è esistito davvero.



Ingresso gratuito. L'ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della manifestazione.È vietato l’ingresso ad evento iniziato.Info: Ortoteatro 320 05 300 07info@ortoteatro.itwww.teatropileo.comwww.ortoteatro.it