Paolo Maurensig all'Abbazia di Rosazzo

Presentazione in anteprima nazionale, ieri sera nell'Abbazia di Rosazzo a Manzano, dell'ultimo libro dello scrittore Paolo Maurensig, "Pimpernel - Una storia d'amore". Pimpernel è il nome di un fiore selvatico, ma è anche la protagonista del romanzo di un giovane scrittore americano che, a Venezia, incontra e s'innamora di una ragazza dai grandi occhi azzurri. Fra calli, palazzi e mercati, i due si avventureranno alla ricerca di un dipinto misterioso e della bellezza assoluta.

Il libro - ha spiegato Maurensig - diventa un intreccio di due romanzi, in una sorta di viaggio matrioska che diventa racconto di amore e morte. Il romanzo ha aperto il nuovo ciclo de 'I Colloqui dell’Abbazia', che in questa terza stagione ha come filo conduttore il tema del viaggio attraverso le narrazioni, le immagini, le conversazioni di scrittori, scienziati, giornalisti, storici e architetti.

La rassegna è organizzata dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo e dall' azienda Livio Felluga ed è curata dalla giornalista Margherita Reguitti, moderatrice degli incontri, e da Elda Felluga.

Il prossimo incontro è il programma il 16 ottobre con Giovanni Tortelli, architetto di fama internazionale specializzato in allestimenti di musei archeologici fra i quali i recenti interventi museali e archittettonici ad Aquileia.