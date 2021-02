Paolo Valerio​, ospite d’eccezione a Miramare

Un ospite d’eccezione ha visitato oggi il Museo di Miramare, a Trieste. Il nuovo Direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Paolo Valerio​, accompagnato dal direttore del museo Andreina Contessa, ha voluto percorrere le sale del Museo storico anche in vista delle nuove collaborazioni tra le due istituzioni culturali che si concretizzeranno presto. I due direttori si sono soffermati in particolare sull’opportunità di elaborare dei contenuti di spettacolo e cultura che raggiungano un pubblico vasto anche attraverso gli strumenti digitali e, soprattutto in questo momento nel quale non è possibile attrarre turisti, rivolto a visitatori di prossimità che possano riappropriarsi dei “loro” luoghi riscoprendone storia e bellezza.