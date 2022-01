Parco tematico sul Monte Calvario per Go!2025

Si parla da anni della valorizzazione del monte Calvario anche in chiave turistica, considerando la presenza di significativi monumenti, come l’Obelisco della memoria e le Tre croci, solo per citarne alcuni, e alcuni interventi sono stati eseguiti nel corso degli anni ma sembra che ora, con la nomina di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della cultura, ci potrà essere un forte passo avanti verso l’obiettivo di realizzare nell’area un Parco tematico. Ovvero un percorso che metta in evidenza le tante testimonianze storiche presenti attraverso le quali emerge che quest’area è stato al centro di insediamenti ed eventi fin dall’epoca romana.

Ne è convinto il sindaco, Rodolfo Ziberna. “Il Calvario è un monte sacro - ribadisce - e non è un caso che in cima ci siano monumenti di grande significato che testimoniano il sacrificio di tanti giovani dovuto alla follia della guerra ma anche la forte voglia di non dimenticare. Però non c’è solo questo. Il raggruppamento di delle Associazioni di valorizzazione del Monte Calvario “La Primula”, che ringrazio per la loro straordinaria attività, stanno da tempo lavorando sulla realizzazione di un Parco tematico che “racconti” la presenza di tutti i periodi storici e , su questo, ci sono già stati incontri, presenti anche gli assessori all’ambiente e patrimonio, Francesco Del Sordi e alla cultura, Fabrizio Oreti".

"In attesa di individuare i canali di finanziamento più veloci, sta per partire un primo intervento di straordinaria manutenzione della rampa di accesso all’area monumentale principale per una spesa di circa 155mila euro che consentirà di eliminare alcune criticità mettendo in sicurezza la strada. L’idea è quella di “sfruttare” l’occasione di GO!2025 per far conoscere la storia straordinaria del nostro territorio valorizzando i suoi “tesori” e quest’area, nel suo insieme, rappresenta davvero uno dei “tesori” più interessanti".

"Nell’arco di poche centinaia di metri troviamo, infatti, il Parco di Piuma, dove sarà attivata la cosiddetta “Isonzo beach” , il Giardino Viatori e il Monte Calvario, il tutto in una zona paesaggistica eccezionale, dal nostro fiume dalle acque color smeraldo alla incredibile vegetazione in cui l’area è incastonata. Quindi, oltre agli specifici progetti inerenti i singoli siti, stiamo ragionamento su un programma di valorizzazione complessiva dell’area la cui peculiarità sarà inserita anche nei “pacchetti” turistici che si predisporranno per l’appuntamento con il 2025. Stiamo ovviamente pensando anche all’attivazione di collegamenti fra il centro e l’area, sia attraverso bus navetta sia con altri mezzi a partire dalla bicicletta".

"E’ un’area - aggiunge il sindaco - che non si presta alla classica visita turistica ma anche allo svolgimento di pratiche sportive e, in generale legate all’attività fisica. Anche su questo siamo in contatto con alcune associazioni per poter sviluppare una offerta non sporadica ma continuativa. Insomma, vogliamo che anche questa meravigliosa zona, una delle più belle del nostro territorio, a mio avviso, possa esprimere tutte le sue potenzialità grazie alla Capitale europea della cultura e, con il prezioso, direi indispensabile aiuto delle associazioni riusciremo a raggiungere l’obiettivo”.