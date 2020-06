Parodia in quarantena

Ridere durante e dopo la pandemia è difficile, ma necessario. Anche a costo di ricorrere a un’operazione sia dissacrante che geniale come Pangolino, l’ultima idea uscita da quella fucina di idee che è Mataran. Proprio a Marco Tonus, curatore della rivista friulana di satira, umorismo e fumetti, ma cresciuto in un’altra rivista senza peli sulla lingua come Il Male è venuta l’idea di omaggiare a suo modo uno dei simboli massimi del fumetto mondiale, con un progetto che si spiega da sé, già dal titolo. Una parodia esplicita di un comic book storico in Italia, a partire dal formato, quello arcinoto del fumetto per bambini più letto dagli adulti, che contiene 64 pagine in numero unico autoprodotto – e da collezione - di storie dedicate alla pandemie e disegnate da autori di tutta Italia.



Tutto è nato ‘a distanza’ in un periodo difficile: l’idea, la realizzazione, la promozione via social… “Il progetto è nato nella ‘fase 1’ e a quello si riferisce: tutti i disegnatori si sono concentrati sull’aspetto surreale del lockdown. Vedere questi animali antropomorfi, che tutti conosciamo bene, alle prese con gli stessi problemi che abbiamo avuto noi, ha reso il tutto ancora più ‘folle’. Ovviamente, anche se abbiamo scelto di non affrontare il lato più tragico della pandemia, stiamo parlando di fumetti per un pubblico maturo”.



“Noi abbiamo scelto di essere critici in chiave satirica, affrontando anche temi tabù come la morte, ma il vero obiettivo è la gestione del potere. Non ce la prendiamo con il Covid, che è una malattia e non si offende, ma con chi ha fatto certi errori. Il risultato è che ci sono cose un po’ spinte e altre scanzonate”.

Perché proprio Topolino? “Primo per l’assonanza col Pangolino, l’animale individuato come responsabile originale dell’infezione: pensa che alle elementari, il tema su ‘il mio animale preferito’ era dedicato proprio a questo essere unico nella sua specie, una pigna con le zampe… Poi Topolino, il fumetto, è un’icona pop dal formato unico e rassicurante. Forti della nostra esperienza nelle parodie di testate come il Messaggero Veneto, Il Piccolo o Il Friuli, abbiamo realizzato un fake al 100%, il primo in Italia dedicato interamente all’albo e non a un personaggio Disney, curando ogni particolare, dalle rubriche alle pubblicità vintage. Volevo che il pubblico ricordasse soprattutto la sua infanzia…”.



Info: pangolinomagazine@gmail.com