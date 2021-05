Parole e Musica con Angelo Floramo, Paolo Forte, Alessia Nadin e Maurizio Baldin

Una nuova formula di spettacolo, una ventata di primavera che riapre le porte all’arte e alla musica, dopo il lungo inverno segnato dalle restrizioni imposte dal Covid: questo l’auspicio degli Amici della Musica A. Romagnoli che a Sacile riaprono finalmente le porte del Teatro Ruffo, reso off-limits lo scorso anno per il tradizionale Concerto di Natale. Martedì 11 maggio alle 19.30 il pubblico finalmente potrà tornare a godere di una serata dal vivo, con l’evento dal titolo “Parole e Musica”, realizzato nell’ambito della Settimana della Cultura del Comune di Sacile, in collaborazione con l’Associazione PianoFVG e con il contributo della Banca BCC Pordenonese e Monsile.



“Sarà come un dialogo tra le Parole e la Musica, fra il Teatro e il Concerto, una inedita nuova formula che gli Amici della Musica propongono come segno di rinascita, affidandosi alla ‘cura dell’anima’ attraverso la bellezza”: così il concerto nelle parole del Presidente del sodalizio sacilese, Vittorio Coluccia.



Filo conduttore della serata saranno le Donne: figure femminili intriganti, scelte nella lirica scritta o cantata, che la sapiente arte della narrazione di Angelo Floramo, colto studioso e affabulatore, saprà far rivivere sul palcoscenico, con il contrappunto della fisarmonica di Paolo Forte, tra i più originali e talentuosi musicisti friulani.Il grande repertorio operistico sarà parimenti sotto i riflettori, accompagnando, in questo ideale dittico, la “parola” con la “musica” dei più noti compositori del periodo aureo del melodramma: Rossini, Bizet, Bellini, Verdi. Le arie da “L’Italiana in Algeri”, “Carmen”, “Il barbiere di Siviglia”, “La forza del destino” ed altre pagine memorabili saranno interpretate dal mezzosoprano Alessia Nadin, oggi tra le più affermate voci italiane sui palcoscenici italiani e internazionali, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Maurizio Baldin.L’accesso al Teatro Ruffo sarà regolato secondo le norme di sicurezza anti-Covid e solo su prenotazione, già attiva attraverso i recapiti di PianoFVG: info@pianofvg.eu, tel. +39 0434 088775 / +39 392 3293266. Ingresso libero.