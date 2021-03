Parte da Berlino la Giornata mondiale della poesia

La poesia e il contagio benefico dei versi: in vista della Giornata mondiale della Poesia, in calendario domenica 21 marzo, Fondazione Pordenonelegge, in sinergia con Efasce pordenonesi nel mondo, inaugura il tour europeo di presentazione dell'Antologia della Giovane Poesia italiana under 40, realizzata nel corso del 2020 grazie a un bando Mibact/SIAE. Venerdì 19 marzo, dalle 19 è in programma l’incontro digitale realizzato in diretta streaming da Berlino, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura della città. Sarà l’occasione per focalizzare sul “fare poetico” del nostro tempo, in una nuova tappa dell’Osservatorio permanente che pordenonelegge ha via via costruito intorno alla poesia e al suo rinnovarsi di generazione in generazione.



All’incontro, accessibile a tutti in presa diretta sui canali social di pordenonelegge, porteranno il loro intervento la Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Berlino Maria Carolina Foi, il Presidente di Fondazione Pordenonelegge Michelangelo Agrusti e il Presidente di Efasce pordenonesi nel mondo, Gino Gregoris; un intenso dialogo si svilupperà sui temi della poesia fra il Direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e il critico letterario Roberto Galaverni, e non mancheranno le letture di alcuni autori dell’Antologia Giovane Poesia italiana: i poeti Maria Borio, Azzurra D’Agostino, Daniele Mencarelli e Giulio Viano.



Il volume Antologia Giovane Poesia Italiana, curato da Roberto Cescon, è stato tradotto in tedesco, spagnolo, francese e inglese e riunisce 20 poeti italiani under 35 al momento della pubblicazione: sono Gian Maria Annovi, Alessandro Bellasio, Maria Borio, Clery Celeste, Azzurra D’Agostino, Bernardo De Luca, Laura Di Corcia, Tommaso Di Dio, Sebastiano Gatto, Alessandro Grippa, Naike Agata La Biunda, Maddalena Lotter, Daniele Mencarelli, Marco Pelliccioli, Eleonora Rimolo, Greta Rosso, Giulia Rusconi, Francesca Serragnoli, Giulio Viano, Kabir Yusuf Abukar. Diverse le provenienze geografiche, le poetiche, le intonazioni di queste venti voci: e la poesia come denominatore comune per raccontare la propria esperienza del mondo. Seguiranno il 14 aprile, il 10 e 21 maggio, gli incontri di presentazione dell’Antologia in streaming rispettivamente da Madrid, Parigi e Londra, sempre in collaborazione con gli Istituti italiani di Cultura delle capitali. Le poesie sono state tradotte da Francesca Benocci (inglese), Michele Bevilacqua (francese), Marianne Schneider (tedesco) e Antonio Nazzaro (spagnolo). Il progetto è stato realizzato grazie al Bando nazionale “Per chi crea” promosso dal MIBACT, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo su gestione SIAE, che Fondazione Pordenonelegge ha vinto nella sezione Live e promozione internazionale.«Rivolgerci non solo ai giovani lettori, ma anche ai giovani autori di poesia – spiega il Direttore artistico di pordenonelegge, Gian Mario Villalta – permette di alimentare un confronto costante e un dialogo che si rinnova fra le generazioni. I versi raccolti nell’Antologia ci permettono di leggere il mondo e il nostro tempo con lo sguardo e il sentire dei giovani». «Fondazione Pordenonelegge – aggiunge il presidente, Michelangelo Agrusti - ha voluto con attenzione promuovere la dimensione internazionale del progetto, e portarla avanti attraverso un tour che speravamo potesse realizzarsi in presenza, ma che in questa dimensione digitale offrirà da Berlino, Madrid, Parigi e Londra il valore aggiunto della fruizione, da remoto, a tutti gli appassionati di poesia. Siamo orgogliosi di un progetto che raccoglie l’impegno della Fondazione per dare voce ai giovani autori di poesia, e lo proietta sul palcoscenico europeo».L’ebook Antologia Giovane Poesia Italiana è scaricabile gratuitamente dal sito della Fondazione (www.pordenonelegge.it), visitato da 67 Paesi del mondo, a questo link: https://www.pordenonelegge.it/tuttolanno/ebook/giovane-poesia-italianaIl progetto editoriale delle collane Gialla, dedicata ai talenti poetici delle nuove generazioni, compie nel 2021 sette anni. Nel tempo si sono moltiplicate le iniziative che attestano l’impegno di pordenonelegge per promuovere il fare poesia presso i giovani della generazione Z: come il contest "I poeti di vent'anni - Premio Pordenonelegge Poesia”, quest’anno rivolto agli autori nati fra il primo gennaio 1991 e il 31 dicembre 2000, che abbiano pubblicato un libro di poesia nel corso del 2020. C’è tempo fino al 10 aprile per compilare il form caricato su pordenonelegge.it e inviare il proprio libro, entro il 30 giugno verrà pubblicata la lista dei 10 libri selezionati. Proclamazione e premiazione dei vincitori nel settembre 2021 durante la 22^ edizione di pordenonelegge. Info pordenonelegge.it