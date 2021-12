Parte la campagna soci Leali delle Notizie

Ha preso il via la campagna soci di Leali delle Notizie per il 2022. Chiunque voglia sostenere le attività dell'associazione culturale ronchese può fare il tesserino nella sede in piazzetta Francesco Giuseppe I a Ronchi dei Legionari. La quota di tesseramento per i nuovi soci sostenitori è di 10 euro e 5 euro, invece, per il solo rinnovo. Si potrà così contribuire a portare avanti le iniziative del Festival del Giornalismo, della libertà di stampa e di espressione, di presentazioni di libri e mostre, oltre a sostenere le nuove idee con cui Leali delle Notizie intende continuare a rinnovare la propria associazione e il territorio.

"Sono sempre aperte a tutti le porte di Leali delle Notizie per far lievitare la cultura", dice il presidente Luca Perrino. "Oltre al sostegno dei soci che sono comunque liberi di portare all’associazione nuove idee, abbiamo anche bisogno di nuovi collaboratori e forze fresche che ci permettano di centrare nuovi obiettivi e progetti che stiamo cercando di costruire con il direttivo appena eletto".

Per ricevere ulteriori informazioni si può consultare il sito lealidellenotizie.it e contattare l’associazione via mail all’indirizzo lealidellenotizieronchi@gmail.com o telefonare ai numeri 0481777625 o 3208143610. è inoltre possibile anche recarsi personalmente alla sede dell’associazione in piazzetta Francesco Giuseppe I nei seguenti orari di apertura: lunedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18, il martedì dalle 10 alle 14, il mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.

Si ricorda che l’VIII edizione del Festival del Giornalismo si terrà dal 14 al 18 giugno 2022 sempre a Ronchi dei Legionari con un’anteprima dal 3 al 9 giugno dislocata in diversi comuni dell’Isontino e della Bassa Friulana.