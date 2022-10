Partecipazione e protagonisti al Festival del coraggio

La bussola ci consente di non perdere l'orientamento, di ritrovare la direzione. Non solo la via da percorrere, ma anche il cammino da intraprendere per perseguire obiettivi e desideri, personali e di comunità. Un simbolo forte, rappresentato nell’illustrazione di Federica Moro, attraverso il quale gli organizzatori del Festival del Coraggio hanno cercato di dare forma agli intenti della quinta edizione in programma a Cervignano del Friuli dal 5 al 9 ottobre. Una rassegna nata con il sostegno e il coordinamento del Comune di Cervignano del Friuli, e realizzata con la direzione artistica e co-organizzazione dell'associazione culturale Bottega Errante, con il sostegno di Regione, Fondazione Friuli, Associazione culturale Teatro Pasolini e il supporto di Gruppo Altair, Cooperativa sociale onlus Itaca, Coop Alleanza 3.0, Friulair, LegaCoop Fvg, Chichibio.

Il programma sarà ricco di incontri, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti, mostre ospitati al Teatro Pasolini, alla Casa della musica, nel “Giardino dei diritti” e nella biblioteca Zigaina. Moltissimi gli ospiti fra i quali Simonetta Gola, responsabile della comunicazione di Emergency; lo psichiatra, sociologo e saggista Paolo Crepet; Giulia Cicoli, una delle fondatrici di Still I rise; Gino Castaldo, giornalista e critico musicale; l'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi. Interverranno anche il giornalista e scrittore Paolo Rumiz e Olesja Jaremčuk, giornalista ucraina. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Eventuali variazioni e aggiornamenti del programma saranno comunicati sul sito www.festivaldelcoraggio.it, sui social e tramite l’app “Municipium” del Comune di Cervignano del Friuli.



Confermato anche il laboratorio di teatro partecipato, ideato e diretto dae prodotto da Css Teatro stabile di innovazione del FVG: quest'anno sarà la volta di “Comizi d’amore”, prendendo spunto dal docufilm di. Da segnalare la presenza, anche in questa edizione, della “Biblioteca del coraggio” in continuo aggiornamento sugli scaffali dalla biblioteca Zigaina e l'appuntamento con le “Vetrine coraggiose” di 24 esercizi commerciali che ospiteranno le gigantografie degli ospiti delle passate edizioni del festival e riserveranno una parte della vetrina ai lavori dei bambini delle scuole primarie della città, tutti dedicati al coraggio. Gli studenti dell’Isis Bassa Friulana saranno al fianco del Festival con l’inconfondibile maglietta arancione, presenti in tutte le sedi e a tutti gli incontri, pronti a fornire informazioni, accogliere, collaborare nell’organizzazione, presentare, documentare e raccontare.