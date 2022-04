Pasiano di Pordenone celebra le radio d'epoca con una mostra

Il Comune di Pasiano di Pordenone ha stipulato una convenzione con il Gruppo archeologico Acilius per la gestione della mostra permanente delle radio d’epoca nell’ex sede municipale denominata “Centro culturale”. Dal 2012 al primo piano dell’edificio è presente una mostra con numerose tipologie di radio allestita, custodita e gestita dall’associazione che di recente si è arricchita di ulteriori 400 modelli antichi - grazie alla donazione di Pier Giorgio Vendramini, appassionato cultore della storia locale di Pasiano – che attualmente appartengono al Comune. Proprio questa vasta collezione costituirà il fulcro dell’esposizione del polo museale che l’amministrazione Piccinin sta realizzando nell’immobile.



L’amministrazione comunale ha quindi sottoscritto una nuova convenzione con Acilius per quanto riguarda la custodia della collezione, la gestione della mostra e l’organizzazione delle visite guidate. La collezione di Vendramini, punta di diamante della mostra, comprende radio, altoparlanti, antenne, transistor, strumentazioni e un archivio storico cartaceo. Le radio - raccolte sia in Italia che all’estero in diversi mercatini, veri e propri cimeli - sono datate dai primi anni Venti fino agli anni Settanta: dalle Tesla e Marconi a quelle del periodo bellico, le cosiddette radio popolari, italiane, tedesche ma anche inglesi e ungheresi. Fanno parte della vasta collezione anche le radio militari, le radio Ducati e le radio Delphi con i tasti sopra, le più pubblicitarie, e diversi modelli provenienti da tutto il mondo: America, Inghilterra, Svizzera e Russia. Oltre a questi pezzi ci sono anche una nutrita varietà di transistor a forma di bottiglia, pianoforte, coccinella, Adamo ed Eva e antenne e altoparlanti a forma di fiori.



Dagli anni Sessanta del secolo scorso al giorno d’oggi l’importante opera di raccolta d’informazioni e di tutela del patrimonio di Pasiano è legata al paziente e capillare lavoro del Gruppo Acilius, formato da appassionati cultori della storia locale. A loro è dovuta la creazione, nel 2017, del museo delle radio d’epoca, che rappresenta un fiore all'occhiello e rende molto conosciuta Pasiano in tutta Italia poiché è l’unico centro urbano che detiene una raccolta del genere in Friuli.Il secondo piano della sede di piazza Alcide De Gasperi, dove sono collocati i modelli, è stato allarmato con un impianto antifurto, le cui specifiche tecniche sono state condivise con l’associazione e a cui è stato consegnato telecomando. A fronte di questa collaborazione il gruppo archeologico potrà occupare i locali della ex sede municipale per proprie riunioni, a titolo gratuito. L’uso gratuito di una sala per le riunioni periodiche rappresenta un contributo indiretto riconosciuto all’associazione. L’accordo ha valenza di un anno.