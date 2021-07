Pasiano, prosegue il cammino del Museo della radio e della società

Prosegue l’iter che riguarda il Museo della Radio e della Società all'ex Municipio di piazza Alcide De Gasperi a Pasiano di Pordenone. Dopo il primo incontro dello scorso febbraio tra il Comune, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Eupolis Studio Associato di Porcia e Corde Architetti Associati di Venezia per la presentazione del progetto preliminare-definitivo, negli scorsi giorni c’è stato un secondo incontro tra il sindaco Edi Piccinin, la consigliera comunale delegata alla Cultura e promozione del territorio Martina Vendramini, i progettisti e i collezionisti.

Previsto per fine mese quello con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia per discutere della parte relativa ai reperti archeologici.

Secondo quanto discusso nell’incontro di febbraio la progettazione delle sezioni permanenti del Museo prevede una parte archeologica e una con l’esposizione permanente delle Radio storiche, ciascuna con autonomia e fisionomia distinte. Nel progetto redatto dai due studi le tematiche archeologiche e i siti di riferimento, a scopo orientativo, sono la Centuriazione e il Decumano massimo, il sito di via Brozzette a Pozzo di Pasiano, il sito di via Tavella a Sant’Andrea, le fornaci del XVII-XIX secolo in località Tavella, l'iscrizione funeraria di Acilio Glabrione, le fornaci di Pasiano nella storia e altri siti di recente rinvenimento.

Il dottor Luca Marigliano dello studio Eupolis aveva spiegato che, nel complesso, il progetto museale prevede l’allestimento permanente per l’esposizione, attraverso un percorso multidisciplinare, di una collezione privata di radio antiche e di materiali provenienti da ulteriori collezioni satellite messe in disponibilità da collezionisti privati (foto storiche, carte geografiche, fumetti, archivio della memoria e patrimonio archeologico). Un’ala del museo, poi, avrà una sala dedicata all’archeologia: lì troveranno spazio esposizioni temporanee con i reperti di epoca romana rinvenuti dalla società friulana di archeologia Acilius. I prossimi passi saranno la consegna del progetto definitivo e infine quello esecutivo.

“Il continuo rinvenimento di materiale archeologico e l'identificazione di siti di grande interesse e importanza dal punto di vista storico ha reso necessaria una pianificazione e programmazione per l’esposizione al pubblico che si concretizza in un azione locale fatta di buone e corrette pratiche, di rispetto delle normative, di tutela del patrimonio, di divulgazione e di valorizzazione”, ricorda il primo cittadino.

“La valenza legata all'archeologia territoriale richiama il tema nella progettazione delle sezioni permanenti del Museo della Radio e della Società. L’iter di approvazione delle fasi sta proseguendo senza intoppi e siamo arrivati a definire ulteriori dettagli della progettazione. L’amministrazione punta a esaminare tutti gli aspetti tecnici, burocratici e amministrativi entro il mese di luglio, per arrivare a mettere in gara il progetto prima di Natale. All’ultimo incontro il collezionista Pier Giorgio Vendramini, che ha donato il suo patrimonio storico e culturale di 400 radio d’epoca al Comune per metterlo a disposizione della comunità, era soddisfatto delle proposte presentate”.