Pasiano, rinnovata la convenzione con l’Associazione Culturale Altoliventina XX Secolo

A seguito dell’incontro tenutosi il 15 luglio u.s. il Comune di Pasiano ha rinnovato la convenzione con l’Associazione Culturale Altoliventina XX Secolo di Prata di Pordenone per la divulgazione di una cultura musicale nel territorio e l’organizzazione di manifestazioni musicali. La scadenza dell’accordo è stata fissata al 30 giugno 2022 e prevede anche l’utilizzo dei locali posti a piano terra dell’immobile denominato “Ex sede municipale”.



L’Associazione Culturale Altoliventina ha lo scopo di diffondere la cultura nelle sue varie forme legate soprattutto allo spettacolo, con particolare riguardo alla diffusione della cultura musicale specialmente tra i giovani, sia attraverso l’omonima scuola di musica con esercitazioni di musica d’insieme che con l’organizzazione di concerti e di altre attività musicali rivolte anche ai non soci.

La convenzione prevede l’organizzazione di minimo due eventi che devono essere realizzati all’aperto, alla luce dei cambiamenti derivati dai recenti eventi pandemici. L’amministrazione comunale riconoscerà all’associazione un contributo economico pari a 2.000 euro.



“Il sodalizio esistente tra il Comune di Pasiano e l’associazione è consolidato e proseguirà - afferma il sindaco Edi Piccinin -. Con il rinnovo di questo accordo l’obiettivo sarà la realizzazione di un calendario di eventi sul territorio oltre che la gestione della scuola di musica presso i locali della ex sede municipale. L’amministrazione sostiene e promuove ad ogni livello la conoscenza e la diffusione della cultura musicale, quali valori formativi e di sviluppo sociale, attraverso il supporto delle iniziative musicali organizzate nel proprio territorio da Enti, associazioni e istituzioni scolastiche”.