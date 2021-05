Pasiano, tante iniziative in biblioteca

Con l’ultima riunione della giunta comunale di Pasiano, lunedì 10 maggio, e su proposta di deliberazione formulata dall’ufficio Servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di promozione del territorio è stato approvato il programma delle attività culturali promosse dalla Biblioteca Civica nel periodo compreso da maggio a dicembre 2021. Le attività saranno realizzate con la collaborazione delle scuole del territorio e delle associazioni culturali del Comune.



“Dopo il lungo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria e dall’assenza di momenti di socializzazione è doveroso sostenere proposte e attività che possano rappresentare un momento di socializzazione culturale per bambini e ragazzi sia delle scuole del territorio che di altre scuole, oltre che momenti di aggregazione in cui la lettura viene vissuta in maniera divertente e coinvolgente – afferma il sindaco Edi Piccinin -. Tra le priorità dell’amministrazione c’è il futuro dei giovani, per evitare che le conseguenze della pandemia come ansia, incertezza, disorientamento ed apatia lascino degli strascichi nella vita di bambini e adolescenti. Molti di loro, infatti, hanno perso i punti di riferimento a partire dal vuoto delle relazioni e delle interazioni con l’ambiente scolastico e sociale. L’approvazione del programma delle attività culturali è la base da cui partire per restituire alle nuove generazioni il senso del domani”.



Dagli incontri tra i referenti degli istituti scolastici, il consigliere delegato alla Cultura Martina Vendramini, il personale bibliotecario e alcune associazioni culturali del territorio sono state individuate 11 proposte, finalizzate a promuovere e organizzare attività in reciproca collaborazione. Le iniziative in presenza saranno realizzate nel rispetto delle regole previste dai provvedimenti governativi vigenti in materia di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica.Si parte dall’adesione all’iniziativa “Libri salvati” (promossa dall’Associazione italiana biblioteche in collaborazione con l’Associazione italiana di public history e con il patrocinio dell’Associazione italiana editori): una rassegna di letture pubbliche di libri proibiti che si terrà fino al 16 maggio. Sulla pagina Facebook della biblioteca comunale saranno pubblicati degli audio-video contenenti brevi letture tratte dai alcuni dei testi scelti in collaborazione con il gruppo lettori per passione.Sabato 17 luglio al Parco “Ai Molini” si terrà la rassegna “La strada dei libri passa da…” nell’ambito dell’iniziativa “Andar per alberi” in cui sono previste letture e laboratori rivolte ai bambini dai 4 ai 10 anni e alle loro famiglie, in collaborazione con la cooperativa Damatrà e con il patrocinio del Sistema bibliotecario del Tagliamento-Sile.Sempre a luglio, al Parco “Ai Molini”, si terrà la rassegna “Biblioteche fuori luogo” che prevede la realizzazione di letture sceniche sul tema del viaggio, tenute da professionisti del settore in collaborazione con il gruppo delle lettrici per passione.A ottobre, invece, spazio al progetto “#ioleggoperché”, iniziativa promossa dall’A.I.E. (Associazione Italiana Editori) e rivolta ad alunni e famiglie di tutte le scuole con lo scopo di promuovere la lettura e incrementare le donazioni alle Biblioteche scolastiche.Ritorna anche l’evento “Un libro lungo un giorno” (la maratona di lettura rivolta agli alunni delle scuole primarie, con la collaborazione delle insegnanti e dei lettori volontari) e il progetto “Nati per Leggere” (che promuove la lettura per le fasce d’età da 0 a 6 anni mediante l’organizzazione di letture animate per le scuole dell’infanzia e per le classi prime e seconde delle scuole primarie) che si terrà sia nelle scuole che in biblioteca, in orario scolastico e il sabato mattina (in collaborazione con i lettori volontari).Spazio anche all’organizzazione del gruppo lettori per passione per i piccoli (rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole del comune); al progetto “Leggi-Amo” (attività di promozione della lettura da 0 fino a 18 anni, in collaborazione con il gruppo lettori per passione); incontri con l’autore in biblioteca (nel periodo autunnale); incontri di lettura mensili da parte del gruppo lettori per passione; realizzazione del “Campionato di lettura” per le classi quinte delle scuole primarie (nel mese di giugno). 