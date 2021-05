Pasolini, apre la grande mostra sui suoi anni friulani

Domenica 9 maggio aprirà finalmente a Casarsa, nel Centro studi Pasolini, dove rimarrà aperta fino a ottobre, l’importante mostra "L’Academiuta e il suo 'trepido desiderio di poesia'» Gli anni friulani di Pasolini” che da mesi è in preparazione.



Saranno esposti in gran parte materiali inediti tra documenti, lettere, libri, immagini, appunti, quadri, foto, locandin su tutto ciò che ha fatto ed è stato Pasolini nei sui anni friulani.



Una mostra importante, con un catalogo altrettanto importante, che si pone come un percorso inedito e ricco di stimoli per riscoprire, immersi nei luoghi e nelle suggestioni che l’hanno ispirata, tutta l'opera di Pasolini, che, com’è noto, ha avuto origine proprio dalle esperienze degli anni friulani.