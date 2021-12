Patriarcato di Aquileia, esempio di convivenza

Il Patriarcato di Aquileia come esempio di convivenza pacifica tra popoli e culture: analogie e differenze tra passato e presente. E’ il titolo della conferenza online organizzata mercoledì 22 dicembre alle 18 dall’Anpi provinciale di Udine.

L’incontro punta a delineare un interessante parallelismo tra realtà storiche, politiche e territoriali che, a distanza di secoli, hanno inciso sul Friuli Venezia Giulia. L'incontro sarà trasmesso in diretta web sul canale YouTube Anpi Udine e sulla pagina Facebook omonima.

La storia del Patriarcato di Aquileia evidenzia come sia possibile far convivere pacificamente etnie diverse e anche gruppi sociali differenti. Poi, altre realtà politiche e territoriali che si sono costituite in Friuli Venezia Giulia, non hanno ottenuto lo stesso risultato. A tracciare analogie e differenze saranno Nadia Mazzer, componente dell'Anpi provinciale di Udine, e Gabriele Zanello, docente dell'Università di Udine. La riflessione metterà in rilievo, inoltre, come i confini territoriali cambino nel tempo e siano sempre una costruzione storica.