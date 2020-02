Mercoledì 19 febbraio, alle 18, in occasione delle iniziative promosse dal Comune di Udine per il Giorno del Ricordo e del ciclo “Dialoghi in biblioteca”, sarà presentato nella Sala Corgnali della Biblioteca Civica, il libro Pedena. Un borgo istriano tra guerra e dopoguerra di Guido Rumici, edito a Trieste dall'Associazione delle Comunità istriane nel 2019.



Bruno Bonetti, Segretario del Comitato Provinciale di Udine dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia e responsabile della Biblioteca comunale di Tarcento, dialogherà con l’autore.

Il libro racconta le vicende di un piccolo paese dell'entroterra istriano nel drammatico periodo della Seconda guerra mondiale e degli anni successivi alla fine del conflitto.



Se molto si è scritto su ciò che è avvenuto nelle principali città della costa istriana, fiumana e dalmata, molto meno si è detto di quello che è successo nell’interno dell’Istria, in quelle località lontane dalle principali vie di comunicazione, sia per la scarsa documentazione esistente su queste cittadine sia per l’esiguo numero di testimonianze rilasciate all’epoca o in tempi più recenti. La conoscenza di quello che è avvenuto in piccole località come quella di Pedena permette, dunque, di aggiungere un ulteriore tassello al variegato e vasto mosaico delle vicende istriane degli anni Quaranta del secolo scorso, anni che hanno cambiato il volto di una regione.



Il volume contiene l'intero diario scritto dal parroco di Pedena tra il 1943 ed il 1948, Monsignor Pietro Rensi, corredato e commentato da 46 note esplicative. Una serie di fotografie a colori di Gianfranco Abrami fa vedere com'è oggi l'abitato di Pedena dopo l'esodo da parte della maggior parte degli abitanti dell'epoca. La seconda sezione del testo integra la prima e raccoglie gli altri “frammenti del mosaico” (come li definisce l'autore), utili per cercare di comprendere meglio la drammaticità di quegli anni difficili.Guido Rumici, studioso già noto per le numerose pubblicazioni sulla storia del confine orientale d'Italia e sulle drammatiche vicende delle foibe e dell'esodo della popolazione giuliano dalmata, è autore, tra l'altro, di Fratelli d'Istria, edito da Mursia nel 2001 e oggi ristampato.