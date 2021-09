Perché bisogna abolire i contributi all’agricoltura

Ci sono alcuni meccanismi che sono quasi invisibili, dati per scontati e raramente discussi, eppure hanno un impatto enorme sulle nostre vite. I contributi all'agricoltura - e alle attività produttive in generale - sono un esempio di questo. Non se ne parla quasi mai, ma governano il nostro ambiente e il nostro territorio, stabiliscono cosa consumiamo e quanto costa, decidono quanto e come dobbiamo lavorare, distribuiscono la ricchezza prodotta da alcuni verso altri. Mentre è facile interessarsi a temi visibili, controversi, con forte valore simbolico, i misteriosi meccanismi che trasferiscono enormi somme di denaro da tutti a qualcuno appassionano poco - permettendo a chi ne trae beneficio di sottrarsi ai meccanismi della discussione pubblica e della democrazia rappresentativa.

Questo breve saggio vuole contribuire ad aprire un dibattito sul tema dei contributi all'agricoltura, e al tempo stesso invitare le persone a riflettere su cosa mangiano, come è prodotto e per decisione di chi.