Perde il controllo della vettura, che si cappotta

Una giovane donna del Medio Friuli è rimasta ferita, poco prima dell'una, a seguito di un incidente accaduto in via Chiasiellis, a Mortegliano, lungo la viabilità dell'ex provinciale 64 che conduce dal centro a Chiasiellis.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, la giovane donna ha perso il controllo della vettura che stava guidando e la macchina si è cappottata, finendo in mezzo alla strada.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato in ospedale la ferita, in condizioni comunque non gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Udine per la messa in sicurezza del veicolo.