Petizione al Papa per il ritorno del Patriarcato

Non essendo riuscito a sopprimere il mio senso del ridicolo, non ho partecipato alla forzosa celebrazione collettiva di Leonardo da Vinci nell’anno proclamato in suo onore dall’assessore alla cultura del Friuli-Venezia Giulia.

Per il 2020 l’assessore Tiziana Gibelli ha scelto, stanziando 4 milioni di euro, il tema del 600° anno della caduta del Patriarcato di Aquileia.

Mi sembra una scelta piuttosto discutibile.

La Polonia non festeggia certo l’invasione nazista del 1939 o la successiva spartizione tra Germania e Unione Sovietica, eventi analoghi a quelli del 1420 in Friuli. E solo un Sioux e uno scozzese masochisti potrebbero celebrare, rispettivamente, il massacro di Wounded Knee o lo squartamento di William Wallace.

Dovrebbe essere, semmai, il vicino Veneto a celebrare l’evento della distruzione militare dello Stato patriarcale e di uno dei più antichi Parlamenti europei (salvo rischiare che gli chiediamo il risarcimento dei danni di guerra).

Colgo comunque la bizzarra occasione per unirmi alla commemorazione della fine dell’indipendenza friulana e annuncio che la mia iniziativa - a titolo strettamente personale - consisterà nel presentare una petizione a Papa Francesco.

La petizione si aprirà con queste parole della nostra amministrazione regionale che ha così motivato la scelta del tragico evento da commemorare coralmente nel 2020:

“Il Patriarcato di Aquileia fu un’entità politico-religiosa capace di amministrare un territorio vastissimo con al centro l’odierno Friuli ma che si estese sino a ben oltre i confini regionali (Istria, Cadore, Carinzia, Stiria e buona parte dell’attuale Slovenia) e che ha permesso una coesione di popoli e di etnie diverse, sviluppato e mescolato le tre maggiori culture presenti nel suo territorio, quella tedesca, slovena e ladina, incentivando al contempo i commerci, la bonifica dei territori e il benessere della popolazione. Per la molteplicità di spunti di riflessione storica e artistica, ma anche scientifica, economica e linguistica, la tematicità prescelta appare idonea alla costruzione di progetti culturali che rispecchino e valorizzino l’identità della Regione”.

Al di là della consecutio temporum un po’ traballante e di un termine (“tematicità”) che non compare su nessun vocabolario noto, sono comunque parole di forte impatto, evocative di un mondo che credeva che la cultura e la buona amministrazione fossero valori tali da consentire il superamento dei confini e delle divisioni fra popoli, etnie e lingue.

Quale migliore omaggio a questi ideali - antichi ma al tempo stesso quanto mai attuali - del chiedere al Papa di ricostituire il Patriarcato, nell’anno consacrato dalla nostra Regione alla sua commemorazione funebre?

Sarebbe un sia pur tardivo segno di pentimento per la soppressione di una delle più antiche chiese della cristianità, per l’amputazione di qualcosa di unico e meraviglioso, sul piano politico e religioso.

Ringrazio quindi di cuore l’assessore regionale alla Cultura per l’opportunità che forse involontariamente ci offre di trasformare le esequie della nostra indipendenza nell’occasione di una rinascita simbolicamente potente e necessaria.

Sono certo che il 2020, grazie ai generosi contributi regionali, sarà l’anno di una riscoperta a 360 gradi della grandezza e originalità sul piano culturale e politico del Patriarcato di Aquileia, un modello di convivenza e civiltà per il nostro futuro. La mia petizione al Papa sarà il mio piccolo e gratuito contributo, al quale chiunque, ovviamente, potrà associarsi.