Photo Days in tour da Trieste a Cividale

Venerdì 8 novembre 2019 alle ore 16 presso il Monastero di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli e, a seguire, verso le 17 al Teatro Ristori, si terrà la presentazione della mostra collettiva del Photo Days Tour, una nuova cornice di eventi che si svolgono nell’ambito del festival internazionale di fotografia urbana Trieste Photo Days.

Per l’occasione, l’art director del festival, assieme ai curatori e agli autori presenti, illustreranno la mostra al pubblico.

Il Photo Days Tour vede protagoniste le migliori foto e progetti tratte dai semifinalisti del contest URBAN 2019 Photo Awards, esposte in tre grandi collettive presso prestigiose sedi espositive istituzionali ad Aquileia, Cividale del Friuli e Cormòns, più una quarta collettiva presso il Trieste Airport di Ronchi dei Legionari. A Cividale le foto sono esposte nel Centro Visite del Monastero di Santa Maria in Valle (visibili ogni giorno gratuitamente negli orari di apertura del Monastero/Tempietto) e nel foyer del Teatro Adelaide Ristori (durante gli orari di apertura del teatro).

Protagonista è la street photography, tratto distintivo del concorso URBAN Photo Awards sin dalla prima edizione. Un percorso a immagini che accompagnerà il pubblico nel mondo dei fotografi, narratori dell’ordinario reinterpretato attraverso l’obiettivo della macchina fotografica. Storie urbane raccontante con reportage, progetti e storytelling. Ideatore delle mostre, del concorso URBAN e del festival Trieste Photo Days, è dotART, associazione culturale triestina che dal 2009 promuove, sul territorio e all’estero, iniziative orientate a dare supporto e visibilità ai fotografi professionisti e amatoriali.

In mostra al Monastero e al Teatro Ristori le foto di: Allan Syphers, Andrea Scirè, Barbara Ebner, Carlos Jose Freitas Mesquita, Carolina Chacon Cortes, Claudia Nicolini, Cristina Guernieri, Elisabetta Merlo, Emmanuel Monzon, Enzo Fornione, Gabor Hegyi-Kovacs, Ingrid Gielen, Jose Gaston Barriga, Kevin Pierrat, Malgorzata Mikolajczyk, Marco Della Pasqua, Margrieta Jeltema, Marketa Cermak, Matteo Garzonio, Mattia Pasini, Maurizio Ugolini, Maurizio Zanetti, Mauro Case, Merethe Wessel-Berg, Niccolò Corvini, Raffaella Di Lieto, Raluca Butnaru, Rouben Alaverdian, Suzette Bross, Valeria Baldoni, Ventura Formicone.

Progetti: Ventura Formicone - Carrying Identities, Emmanuel Monzon - Urban Sprawl.