Piccole pesti di Claudio Marzinotto alla Friuli

Venerdì 4 marzo, alle ore 18:00, presso la Libreria Friuli di Udine si terrà la presentazione del libro "Piccole pesti " di Claudio Marzinotto.



Stanco di raccontare le "storie di una volta" alle sue nipotine, un nonno decide di scriverle, narrando in modo autobiografico un anno della sua vita. Siamo nel 1958, in un piccolo paese di campagna nella bassa friulana. Il protagonista Carletto ama la natura, i prati, le rondini, i nidi, ma anche i giochi, gli scherzi e le bricconate. Racconta in prima persona una serie di avventure, vissute spesso con l'amico e vicino di casa Piero. Età di lettura: da 6 anni.



Ingresso gratuito con Super green pass / carta verde rinforzata secondo le normative vigenti.

Durante l'evento, è obbligatorio, a partire dai 6 anni, indossare la mascherina FFP2.

La prenotazione è obbligatoria. Per prenotare è necessario inviare una mail a: presentazioni.libreriafriuli@gmail.com e attendere conferma da parte del nostro staff.