Pier Giorgio Gri presenta 'Incantevole Ludo'

La Ludo, una cascata di capelli rosso fuoco, una studentessa intelligente, riflessiva, ma insidiata dall'insoddisfazione di sé, del proprio corpo, delle proprie capacità. Una ragazza come altre, combattute tra tensioni interne ed esterne. La passione di ‘pensare’ la rende lucida, molto sensibile e fragile. Tra amicizie complicate e una famiglia perbene, nel suo cammino insolito e tormentato Ludo sembra assecondare un impenetrabile destino.



'Incantevole Ludo' è il nuovo romanzo di Pier Giorgio Gri uscito nella collana (s)confini di Forum editrice. Verrà presentato martedì 23 novembre alle 18.00 in sala Ajace, nell’ambito degli incontri proposti dalla biblioteca Joppi del comune di Udine. A dialogare con l’autore saranno Fabiana Dallavalle, Mario Turello e Matteo Balestrieri, autore della postfazione, moderati da Paolo Marsich.



Dopo Anna e Lorenzo (2017) e Intrecci del tempo presente (2019) in questo libro Gri

descrive con attenzione, sensi­bilità e profondità il mondo adolescenziale. Un mondo alla ricerca della propria identità, fatto di alleanze e contrasti tra coetanei e spesso separato dal mondo parentale, percepito come lontano, quasi estraneo.

Un racconto di grande attualità, una narrazione allo stesso tempo potente e delicata, una storia che emoziona e commuove.



L’ingresso è libero e regolamentato nel rispetto delle disposizioni Covid-19. Sono obbligatori il green pass e la prenotazione del posto. Per informazioni e prenotazioni: biblioteca civica tel. 0432 1272589 mail bcusm@comune.udine.it