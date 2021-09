Piero Fassino a Fiumicello Villa Vicentina

Venerdì 10 settembre, alle ore 19:30, a Fiumicello Villa Vicentina, alla Galleria comunale in via Gramsci 8, Piero Fassino parteciperà all'inaugurazione della mostra “Avanti popolo! 1921/1991 La storia del PCI nella Bassa friulana orientale”, alla presenza del segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli.



Successivamente, in Sala Bison, Fassino presenterà il libro “Dalla rivoluzione alla democrazia. Il cammino del Partito comunista italiano 1921-1991”.