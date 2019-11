Pino Roveredo presenta la sua ultima opera all'Unione Ufficiali

Incontro pubblico, con lo scrittore Pino Roveredo, Premio Campiello nel 2005, per la presentazione del suo ultimo libro ‘Ci vorrebbe un sassofono’ oggi, 28 novembre, alle 18 nella sede dell’Unione ufficiali in via San Francesco 44 a Monfalcone. L’attore Franco Ongaro leggerà dei brani tratti dal volume. L’iniziativa rientra nel ciclo Storia&Storie organizzato in collaborazione con l’Istituto Euromed e con il sostegno dell’amministrazione comunale. Pino Roveredo è uno degli scrittori italiani fra i più apprezzati per la sua capacità di rappresentare l’emarginazione sociale, frutto anche di una storia personale che lo ha portato a vivere le drammatiche esperienze del carcere e del manicomio, riuscendo infine a trovare la forza per rialzarsi e lasciarsi tutto alle spalle. Per questo al centro dei suoi romanzi sono sempre le persone in difficoltà con una particolare attenzione per i soggetti più deboli. Suoi libri, come la raccolta di racconti ‘Mandami a dire’, sono usati come testo di lettura in molte scuole.

In ‘Ci vorrebbe un sassofon’ si affronta un tema scottante con la storia di una donna al capezzale del marito che l’ha umiliata e offesa. Una vita ricordata nel pulsare dei macchinari d’ospedale con la possibilità di una rivalsa nel sogno della melodia di un sassofono capace di trasformare la stanza in un prato fiorito.

Presentato in anteprima a Pordenone Legge, con questo libro Pino Roveredo ci offre nuovamente una meditazione impietosa sulla durezza dell’esistenza e sulla capacità di reinventarsi.