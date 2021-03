Play It Again! presenta Arianna Ortelli di Novis Games

Con l’ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona rossa la Mediateca de La Cappella Underground ha scelto rimanere chiusa per un senso civico di rispetto e condivisione di valori che proteggono la comunità. Ma le attività online continuano con regolarità!



Martedì 16 marzo, alle 14, in diretta streaming dalle pagine Facebook della Mediateca e de Trieste Science+Fiction Festival e dal canale YouTube de La Cappella Underground andrà in onda un nuovo appuntamento di “Play It Again!”, la rubrica dedicata all’universo videoludico. Ospite della puntata sarà Arianna Ortelli, CEO e CoFounder di Novis Games, una start-up che sta sviluppando la prima esperienza videoludica completamente accessibile a persone cieche ed ipovedenti. La loro missione è provare a dimostrare che attraverso un ambiente digitale immersivo dalle caratteristiche acustiche e tattili è possibile giocare senza l’interfaccia video, garantendo in questo modo l’inclusione promuovendo uno stile di vita attivo e partecipativo.



Rendere il gaming completamente accessibile a chiunque, rivoluzionando il concetto di videogioco e proponendo i valori di inclusione, accessibilità e design for all. Novis Games vuole infatti partire dal gaming per dare una scossa reale ad un settore che ancora oggi non è ugualmente alla portata di tutti.