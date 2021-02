Podio tutto al femminile per la 13° edizione di “Racconti in class…room”, il contest di scrittura narrativa declinata per giovani autori promosso dal Liceo Leopardi–Majorana di Pordenone in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it.



Un’edizione particolare, dettata dalle circostanze legate all’emergenza sanitaria: vista l’impossibilità di riunire gli studenti a scuola, si è deciso di svolgere il concorso in modalità online, mettendo a frutto l’esperienza maturata nel corso dell’ultimo anno con la didattica a distanza, grazie all’impegno della dirigente del Liceo Leo-Major Rossana Viola e di un gruppo di insegnanti guidati da Angela Piazza e Patrizio Brunetta. E online si è svolta anche la cerimonia di premiazione, ieri, venerdì 5 febbraio, su piattaforma Meet. Ospite d’onore dell’edizione 2021 del contest, lo scrittore Simone Marcuzzi: le suggestioni ispirate da un breve estratto del suo romanzo “Fratelli” (De Agostini) sono state motivo ispiratore per gli elaborati dei 185 partecipanti al concorso.



Annunciate nella cerimonia di proclamazione dai conduttori Matteo Iseppi e Marisole Basso, ex studenti del Liceo Leopardi-Majorana, sono state premiate: per la categoria scuole superiori del Liceo Leopardi-Majorana prima classificata Martina McDowell, seconda classificata Ester Zanella e terza classificata Isabella Maggi. Nella categoria Scuole Secondarie di I grado: prima classificata Beatrice Vicenzotto, Scuola Media Pasolini (Pordenone), seconda classificata Sofia Greco, Scuola Media Lozer (Pordenone), terza classificata Sofia Bianchini, Scuola Media Pasolini (Pordenone).Nel corso delle premiazioni i racconti vincitori sono stati letti dagli studenti Miruna Drajneanu e Carlo Tomba, diplomati lo scorso anno; hanno accompagnato l’evento, gli interventi musicali degli studenti Lorenzo Giacomelli e Martina Morello, quest’ultima ha suonato dall’Orchestra Nazionale del Cairo dove attualmente si trova.La Giuria di “Racconti in class…room” è composta da Teresa Tassan Viol (Presidente), dalla curatrice di pordenonelegge.it Valentina Gasparet, dallo scrittore e docente Enrico Galiano, dai giornalisti Lorenzo Marchiori della redazione Il Gazzettino e da Cristina Savi della redazione Messaggero Veneto, e da Paola Schiffo di Fondazione Pordenonelegge.it.Tutti i racconti finalisti sono raccolti in un volume, la cui copertina è realizzata da Francesco De Luca, del Gruppo Fotografi del Leomajor; l’ebook è già scaricabile per tutti dal sito del Liceo www.leomajor.edu.it