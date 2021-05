Poesia e foto dalla Bassa ‘impegnata’

Musica e scrittura sono da sempre le passioni di Franco Polentarutti, poeta di San Giorgio di Nogaro, località dove storicamente si è sviluppata una delle comunità ‘alternative’ più famose del Friuli. Per qualche anno, il suo recitato a metà tra la storica Beat generation americana e il collettivo poetico in marilenghe Trastolons ha caratterizzato i Rive to tocje, anomalo duo di rock blues d’autore non convenzionale della Bassa, minimalista e visionario, con testi ora ironici, ora impegnati, tra memoria storica, critica sociale/politica e citazioni a cavallo tra i media.



Un catalogo in ‘lettera 22’

Polente against the machine, col suo inevitabile soprannome che richiama un seminale gruppo americano di crossover-rap politico, i Rage against the machine, è il titolo di una pubblicazione multimediale pubblicato da Slou - società cooperativa, in collaborazione con New Model Label, per Soul Coworking Servizi, da un’idea di Stefano Buian, Luca A. d’Agostino e Govind Singh Khurana. Il volume è un catalogo di fotografie (dello stesso d’Agostino) e poesie di Polentarutti, in tiratura limitata, disponibile soltanto online (su https://www.facebook.com/soulservizicoworking o con una email a slouservizi@gmail.com).



Dietro alla grafica di Buian ispirata da una pubblicità dell’iconica macchina da scrivere Olivetti c’è il racconto degli opposti della provincia contemporanea, fra gli artigli dell’agricoltura, dell’urbanizzazione, dell’industria e della digitalizzazione. Un prodotto artistico collettivo che poteva nascere solo a San Giorgio, il paese col più alto numero di pozzi artesiani nelle case, ma anche con la zona industriale dove spicca il ‘tubone’ per la depurazione delle acque industriali.