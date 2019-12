Pomeriggio al Museo archeologico di Zuglio

Da non perdere il prossimo appuntamento con l'iniziativa "Pomeriggio al Museo", proposta dal Museo archeologico di Zuglio in programma per domenica 5 gennaio 2020 alle ore 15.30. I partecipanti saranno accompagnati in una visita alle sale espositive e al Foro romano per comprendere la storia di Iulium Carnicum, la città romana più settentrionale d'Italia. Un itinerario suggestivo e stimolante rivolto sia ad adulti che bambini. Non è necessaria la prenotazione. Resta a carico dei partecipanti il pagamento del biglietto d'ingresso al Museo. Informazioni tel. 0433/92562 (venerdì 9-12, domenica 9-12/15-18), www.comune.zuglio.ud.it .