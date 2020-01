Pordenone 'collegata' con Liliana Segre

Saranno 400 gli studenti di Pordenone che, nella mattinata di lunedì 20 gennaio, ascolteranno la testimonianza di Liliana Segre. L’incontro è proposto e organizzato da Aladura e si terrà al Teatro Verdi: è previsto il collegamento in diretta “online” da Milano, in collaborazione con l’Associazione milanese “I Figli della Shoah” e il Teatro Verdi stesso.

Liliana ha otto anni quando, nel 1938, le leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su di lei e sulla sua famiglia. Discriminata come “alunna di razza ebraica”, viene espulsa da scuola e a poco a poco il suo mondo si sgretola: diventa “invisibile” agli occhi delle sue amiche, è costretta a nascondersi e a fuggire fino al drammatico arresto sul confine svizzero che aprirà a lei e al suo papà i cancelli di Auschwitz. Dal lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le macerie di una Milano appena uscita dalla guerra, in un Paese che non ha nessuna voglia di ricordare il recente passato né di ascoltarla. Dopo trent’anni di silenzio, una drammatica depressione la costringe a fare i conti con la sua storia e la sua identità ebraica a lungo rimossa. “Scegliere di raccontare è stato come accogliere nella mia vita la delusione che avevo cercato di dimenticare di quella bambina di otto anni espulsa dal suo mondo. E con lei il mio essere ebrea”.

La testimonianza di Liliana Segre è cruda e commovente, ripercorre la sua infanzia, il rapporto con l’adorato papà Alberto, le persecuzioni razziali, il lager, la vita libera e la gioia ritrovata grazie all’amore del marito Alfredo e ai tre figli.

I quattrocento studenti, provenienti da vari istituti della città, saranno coinvolti nell’intensa e drammatica testimonianza di Liliana Segre che, protagonista di uno dei periodi più tragici del secolo scorso, continua invitare ognuno di noi a non chiudere gli occhi davanti agli orrori di ieri e di oggi, perché “la chiave per comprendere le ragioni del male è l’indifferenza: quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore”.