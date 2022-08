Pordenone, il Paff! apre a orario continuato

Da agosto il Paff! di Pordenone è aperto non stop dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20: il nuovo orario, che è stato introdotto da questa settimana, permette ai visitatori di godere delle visite alle mostre anche in pausa pranzo e fin dal mattino.

Le novità per l’estate 2022 non finiscono qui! In occasione degli eventi all’aperto organizzati dal Comune di Pordenone con le varie associazioni di teatro e gli apertivi nel Parco Galvani, su cui si affaccia la sede del Palazzo Arti Fumetto Friuli si affianca alle serate culturali pordenonesi con fresche aperture fino alle 23 delle mostre di Juanjo Guarnido 'Blacksalad – I colori del noir' e di Tony Wolf 'Attenti al lupo'. E c’è di più: dalle 20 alle 23 il biglietto è a ingresso ridotto.

Ad agosto, si potrà trovare il Paff! aperto la sera mercoledì 3, venerdì 5, 12 e 19, sabato 20, mercoledì 24 e venerdì 26.

Le nuove iniziative si inseriscono in un parco Galvani recentemente rinnovato dall’amministrazione comunale, con un intervento che ne ha eliminato le barriere e lo ha aperto alla città, senza più recinzioni e con un restyiling completo. Assieme alla ristrutturazione fisica, il parco Galvani è stato trasformato, in quest’estate 2022, nella cornice di un ricco programma di appuntamenti.

Per maggiori informazioni www.paff.it