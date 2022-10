Pordenone, porte aperte al Palazzo comunale

Il presidente del Consiglio comunale di Pordenone, Pietro Tropeano, rilancia Porte aperte in Consiglio, l’iniziativa nata nel 2017 che prevede l’apertura al pubblico per la visita guidata del Palazzo municipale. Sabato 22 ottobre, dalle 10 alle 12, alcuni Consiglieri comunali nella veste di guida illustreranno i principali aspetti storici, artistici e istituzionali del Municipio.

Riferiranno anche sugli aspetti amministrativi della gestione dell’ente pubblico come il funzionamento del Consiglio, lo svolgimento dei lavori, la collocazione in sala dei consiglieri, del sindaco e della giunta, le modalità di votazione delle delibere. Una piccola brochure dedicata alla storia del Palazzo comunale e alla sua architettura, curata da Angelo Crosato e pubblicata dalla tipografia del Comune, accompagnerà i visitatori completando l’iniziativa Porte aperte.

La guida ripercorre la storia del Palazzo dalle sue origini fino ai giorni nostri, permettendo ai visitatori di scoprire gli eventi che l’hanno caratterizzato e i personaggi che hanno fatto la storia della città. Un’occasione per far conoscere ai cittadini, agli studenti e ai turisti, il profilo storico-architettonico evolutivo dell’edificio, le funzioni e gli utilizzi che si sono susseguiti nel tempo e l’attuale attività istituzionale che vi si svolge.

“Una richiesta che molte volte è stata mossa proprio dai turisti in visita al Palazzo”, spiega Tropeano. “Sarebbe importante che partecipassero molti più Pordenonesi e giovani delle scuole, che ignorano la storia della propria città e, in particolare, dell’origine stessa del Palazzo comunale, affinché torni a rappresentare il punto di incontro e aggregazione per cui è nato”.