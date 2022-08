Pordenone, riparte l'attività della Biblioteca di Sara

E' stata suggellata da una speciale donazione l’attesa ripresa – dopo oltre due anni a causa della pandemia - delle attività di lettura ad alta voce della Biblioteca di Sara anche nel reparto di pediatria dell’ospedale di Pordenone.

Grazie a nuovi libri per bambini e ragazzi regalati da Giuliana Zigante, giovane pordenonese che da qualche mese ha avviato a Porcia “Bread & Books”, attività di consulenza per la casa editrice inglese Usborne, la Biblioteca si è arricchita avviando anche una piccola sezione in inglese.

I libri, che Zigante ha acquistato con il sostegno di parenti e amici - sono stati consegnati nella sede della biblioteca (situata nel padiglione D dell’ospedale) alla presidente dell’associazione Cristina Savi, sottolineando così felicemente un momento speciale, il ritorno dei volontari in corsia (non senza emozione) così come nelle residenze per anziani per le letture ad alta voce, che costituiscono il cuore dell’impegno della Biblioteca, nata nove anni fa in ricordo di Sara Moranduzzo, giornalista e operatrice culturale prematuramente scomparsa. Un’attività che consente di portare sollievo e svago a chi soffre e di fare compagnia promuovendo la lettura e i libri.