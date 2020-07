Pordenonelegge chiama a raccolta il suo pubblico

Mancano 61 giorni a Pordenonelegge 2020, in programma dal 16 al 20 settembre, come sempre nel centro storico cittadino, e non solo: una conferma che è già una conquista, nel 2020 anno del coronavirus. La 21esima edizione di pordenonelegge, Festa del Libro con gli Autori, tornerà, come preannunciato, nel cuore della città che l’ha vista nascere e diventare uno degli appuntamenti culturali di riferimento del Paese.

Perché la cultura, lo scambio di informazioni e le storie sono gli strumenti che l'uomo ha sempre avuto per lenire le paure e coltivare la speranza. Ritrovarsi, anche in presenza, sarà un appassionante impegno per tutti: per Fondazione Pordenonelegge, per le case editrici, uscite da un periodo delicatissimo, e per gli stessi protagonisti del festival, che scommetteranno su un evento coraggiosamente proiettato verso la “normalizzazione”, ma ancora vulnerabile e delicato.

Ma impegno e passione sono richiesti anche al pubblico, che necessariamente, imparerà coltivare il “sua” pordenonelegge con approccio ancora più calibrato e consapevole, perché così richiedono le norme e le condizioni generali di fruizione degli eventi, tanto più nelle sedi indoor. Un festival che rispetterà le distanze, ma le sfrutterà per portare ovunque i suoi contenuti di cultura, bellezza e speranza, attraverso una formula rinnovata che affiancherà quella classica degli incontri dal vivo. Se le location del festival saranno limitate, se la collocazione dei posti a sedere rispetterà le distanze di sicurezza, illimitato sarà invece il pubblico dei teatri virtuali del web che permetteranno la massima inclusività. Una festa, insomma, in tutti i sensi, come nella migliore tradizione di pordenonelegge.

Rinnovare il festival, riorganizzarlo secondo queste premesse, è un impegno che Fondazione Pordenonelegge affronta – d’intesa con le istituzioni di riferimento per la pubblica sicurezza – per garantire a tutti la celebrazione ottimale della 21esima edizione del festival. Un impegno di cui non si può nascondere la gravosità sul piano economico, logistico, organizzativo. Per questo la tradizionale campagna di crowdfunding “Amici di pordenonelegge” riparte, in questa fase, con un valore aggiunto che la rende unica e speciale, nel 2020 del covid-19: chi aderirà potrà confermarsi prezioso supporter di un evento caratterizzante per la città e il territorio e sarà certo di poterci essere, in presenza, a tu per tu con gli autori.

Fondazione Pordenonelegge chiama infatti a raccolta il pubblico della Festa del Libro dal 20 al 26 luglio. Anche quest’anno gli “Amici” sceglieranno al buio, prima della presentazione del programma, e a manifestare il loro supporto acquistando codici di accesso agli incontri che si trasformeranno, dal 16 al 20 settembre, nel corso di pordenonelegge 2020, in emozioni e momenti da condividere con amici e persone care: sapendo di poter trovare sicuramente posto in sala, elemento determinante nel contesto della campagna di crowdfunding 2020. A differenza dalle precedenti edizioni, infatti, quest’anno la prenotazione sarà necessaria per tutti gli spettatori di pordenonelegge. In un festival che avrà quest’anno capienza contingentata, ovvero una ricettività in presenza più bassa per numero di incontri e per il regolare distanziamento fra una seduta e l’altra, dal 7 settembre in poi, la libera prenotazione sostituirà il libero accesso delle precedenti edizioni.

La campagna “Amici di pordenonelegge” nella fase di luglio 2020, da lunedì 20 a domenica 26, si svolgerà unicamente online ma il personale di fondazione Pordenonelegge resterà a disposizione -tel 0434.1573100- in orario d’ufficio (lunedì – giovedì 9-13 e 15-17, venerdì solo 9-13) per ogni informazione e per guidare il pubblico. Via email gli uffici potranno essere contattati tramite amici@pordenonelegge.it

Il numero dei codici a disposizione dal 20 al 26 luglio sarà contingentato e quindi passibile di rapido esaurimento. I codici. Possono essere acquistati 4 codici al costo di € 25, 7 codici per € 35 e 12 codici per € 55. In caso di annullamento degli appuntamenti prenotati per cause non direttamente imputabili alla Fondazione Pordenonelegge, la somma versata sarà considerata quale contributo destinato al festival in base alla natura di crowdfunding della campagna, e non sarà restituita.

I codici acquistati a luglio si trasformeranno in altrettante prenotazioni per gli eventi di pordenonelegge 2020 nella settimana del 24/30 agosto, con possibilità di esercitare il diritto di prelazione: la stessa opportunità sarà in essere per gli “Amici” dello scorso dicembre. I codici resteranno validi ad uso prenotazione, ma senza prelazione, anche per la settimana successiva, dal primo al 6 settembre, data ultima e tassativa: in questa settimana si aprirà infatti la terza fase della campagna “Amici di pordenonelegge” 2020. Non sarà consentito di seguire gli incontri all’esterno delle strutture, proprio per evitare qualsiasi forma di assembramento.