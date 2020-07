Pordenonelegge e Paff! fanno squadra

Promuovere il fumetto nell’editoria e l’editoria del fumetto, attraverso un’attività congiunta di valorizzazione delle reciproche attività culturali è l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto fra Fondazione Pordenonelegge e l’Associazione Vastagamma, ente gestore del Paff! Palazzo Arti Fumetto Friuli, che trova sede a Pordenone negli spazi di Villa Galvani e Galleria Pizzinato.

Un accordo siglato dai rispettivi presidenti, Giovanni Pavan e Giulio De Vita, alla presenza dei vertici culturali e amministrativi delle due realtà: “la collaborazione avviata per gli anni 2020 e 2021 – recita il Protocollo – prevede l’impegno a collaborare per la promozione in comune e/o reciproca delle iniziative che avranno come oggetto comune da un lato il fumetto (Vastagamma/PAFF) e dall’altro l’editoria (Pordenonelegge)”.

Le due istituzioni si impegneranno, dunque, a scambiare informazioni in merito alle rispettive iniziative e incontri legate alla presentazione di libri dedicati al fumetto, a concordare eventi e percorsi comuni da promuovere congiuntamente e a darne diffusione in sinergia. Prima tappa di realizzazione della collaborazione prospettata dal Protocollo sarà pordenonelegge 2020, la Festa del Libro con gli Autori in programma dal 16 al 20 settembre: in vista di questo traguardo sono già in essere contatti e verifiche per un percorso progettuale comune.