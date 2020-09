Pordenonelegge, gadget e shop on line per l'edizione 2020

È una delle mete preferite del pubblico di pordenonelegge, e ad ogni edizione viene rapidamente ‘spogliato’ della sua festosa dotazione: pordenonelegge shop, con la coloratissima Collection della festa del Libro, torna per l’edizione 2020 unicamente ONLINE, in ottemperanza alle norme di sicurezza sanitaria legate alla pandemia covid 19. Da oggi, martedì 15 settembre, chiunque potrà collegarsi al link sul sito pordenonelegge.it e scegliere i suoi “must have” che per tutto l’anno riportano alle atmosfere del festival: dalle tazze per la prima colazione e per sorseggiare le proprie bevande nei momenti di relax, alle borse, alla borraccia che ci proietta verso un mondo #plasticfree, il tutto loggato con l’immagine 2020 del festival, scaramantica e bene augurante per superare la crisi pandemica. E ci saranno anche le spille, le magliette, le sacche, le locandine e i poster delle prime 21 edizioni di pordenonelegge, e tante idee cadeaux originalissime che resteranno disponibili nello shop online, e potranno offrire spunti fra qualche mese per i regali di Natale.

Novità 2020 sono le mascherine pordenonelegge, per affrontare l’autunno in arrivo, in attesa che il mondo si liberi finalmente dal coronavirus. Da martedì si potrà anche scaricare il programma del festival, quest’anno non disponibile in versione cartacea sempre per le disposizioni di sicurezza anticovid: sarà possibile, però scaricare il pdf e procedere in autonomia alla stampa, conservando così anche questo libretto, insieme a quelli delle precedenti edizioni che sono spesso diventati oggetti da collezione.