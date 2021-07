Pordenonelegge ha scelto i “Poeti di vent’anni”, dieci voci della meglio gioventù poetica del nostro tempo che si contenderanno l’edizione 2021 di un premio che indaga le forme, i temi, lo sguardo con cui si rinnova la poesia del nostro tempo. Ecco dunque i dieci autori finalisti alla terza edizione del Premio Pordenonelegge Poesia ”I poeti di vent’anni”: sono Giuseppe Andrea Liberti (1992) con Pietrarsa (2010-2019) (Arcipelago Itaca), Gerardo Masuccio (1991) con Fin qui visse un uomo (Interno Poesia), Lorenzo Mele (1997) con Casa mia non ha le ringhiere (Ensemble), Dimitri Milleri (1995) con Sistemi (Interno Poesia), Elisa Nanini (1994) con Cosa resta dei vetri (Corsiero Editore), Francesco Ottonello (1993) con Isola aperta (Interno Poesia), Giorgio Papitto (1993) con Una Bestia Che Tace (Arcipelago Itaca), Silvia Righi (1995) con Demi-monde (NEM), Riccardo Socci (1991) con Lo stato della materia (Arcipelago itaca), Gregorio Tenti (1993) con Corpi sommi (Transeuropa).



Tutti autori di un libro edito nel corso del 2020 e tutti nati fra il primo gennaio 1991 e il 31 dicembre 2000: «espressione della poesia italiana più giovane, ma non per questo più acerba − sottolinea Roberto Cescon, coordinatore della Giuria di cui fanno parte anche Azzurra D’Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli – I loro esordi sono ambiziosi, voci attraversate da incrinature, sussulti e moti levigati. I loro versi denotano interesse per la natura “sovrastante”, elemento di non poca attualità, o per il drammatico comprendere la condizione della nostra specie. Ma anche una ricerca verso nuove forme stilistiche, l’attenzione al quotidiano dei luoghi e degli spazi, la capacità di indagarsi con spiazzante ironia o inoltrandosi nel “diverso”». Prossimo step nel cuore dell’estate: entro il 31 luglio sarà annunciata la terna finalista e nel corso di pordenonelegge 2021 (15/19 settembre) è prevista la proclamazione e premiazione del vincitore. Il Premio, giunto alla 3^ edizione, è promosso da Fondazione Pordenonelegge in collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole FriulAdria, Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone e Best Western Plus Park Hotel Pordenone.La seconda edizione del Premio Pordenonelegge Poesia era andata, nel settembre 2020, al giovane poeta(nella foto), premiato per il libro d’esordio Sponde (Arcipelago Itaca, 2019). Nella terna finalista anche le poetessecon Inondazioni (CartaCanta, 2019) econ La casa e fuori (LietoColle-Pordenonelegge, 2019).