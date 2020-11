Pordenonelegge lancia 'Esordi'

Uno sguardo in divenire sulla lingua del nostro tempo: una ricognizione in un arcipelago autoriale ai margini dell’editoria, ma vivo e pulsante in rete, nei blog, nelle riviste e antologie di settore. Il progetto “Esordi” nasce per iniziativa di Fondazione Pordenonelegge con l’obiettivo di promuovere “la prima volta” di autori, senza alcun limite di età, che non hanno mai pubblicato un proprio libro di poesie, anche se alcuni loro componimenti possono essere apparsi sul web o su testate specializzate e nell’ambito di raccolte, plaquette, edizioni d’arte. «Esordire, come principiare, come nascere - spiega il curatore del progetto, Roberto Cescon - ha nel suo seme un che di lontano dal calcolo e dall’agire razionale. Cominciare a esistere è un atto in qualche modo rivoluzionario, anche quando si tratti di un singolo chicco che spinge nel buio della terra. Compito della poesia è anche farsi carico di questa piccola rivoluzione, proprio nel momento in cui ogni rivoluzione sembra insensata e inutile».



E Fondazione Pordenonelegge, da sempre vicina al mondo della poesia e alle sue tante anime, accoglie questo compito: storica promotrice di un “festival nel festival” di poesia e di tante iniziative nel corso dell’anno, editore con LietoColle di progetti editoriali - la Gialla e la Gialla Oro - che alimentano nuove generazioni di poeti e custodiscono l’opera dei “Maestri”, la Fondazione sosterrà gli autori meritevoli, ai quali è mancata l’occasione della pubblicazione.Esordi 2021 sarà un ebook con tre raccolte di poesie (fino a un massimo di 800 versi o 7000 caratteri spazi inclusi) a firma di altrettanti autori esordienti, scritte in lingua italiana o in uno dei dialetti o lingue minoritarie con traduzione in italiano. Ogni raccolta sarà accompagnata da un’introduzione e da alcune note di lettura di poeti e critici. Le tre raccolte saranno scelte da un comitato di lettura, composto da: Roberto Cescon, Azzurra D’Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi, Franca Mancinelli, che cureranno il loro percorso di pubblicazione. Deadline di presentazione il 10 marzo 2021, secondo modalità e dettagli disponibili al link https://www.pordenonelegge.it/tuttolanno/progetto-esordi.Entro fine marzo 2021 sarà pubblicato sul sito pordenonelegge.it l’elenco di tutti gli autori e di tutte le raccolte giunte in lettura ed entro il 30 giugno 2021 saranno rese note le tre raccolte scelte. L’ebook Esordi sarà presentato a settembre 2021 nell’ambito di pordenonelegge: i tre autori finalisti saranno così fra i protagonisti della 22^ Festa del Libro con gli Autori. La prima edizione dell’ebook Esordi è scaricabile dal sito pordenonelegge.it: include le sillogi degli esordienti Alessia Bettin (Ci aspettano estati tropicali), Lorenzo Di Palma (La lepre e il ragazzo) e Luigi Fasciana (Nodi), accompagnati dalle note di lettura di Gabriel Del Sarto, Sebastiano Gatto, Francesca Matteoni, Stefano Raimondi, Mary Barbara Tolusso e Giovanni Turra.