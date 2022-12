Pordenonelegge lancia il crowdfunding 'Amici a Natale'

Torna nella sola modalità online, dal 10 al 20 dicembre, nel countdown per le festività 2022, la campagna solo online di crowdfunding di Fondazione Pordenonelegge “Amici a Natale”, quest’anno al traguardo della sua 11esima edizione.

L’occasione per sostenere l’attività culturale della Fondazione con quote di 25 o 35 euro e regalarsi o regalare, gli ingressi alle emozionanti giornate della Festa del Libro con gli Autori, dal 13 al 17 settembre 2023. “Amici a Natale” si rivolge al pubblico e ai supporters di pordenonelegge e rilancia sin d’ora l’appuntamento per condividere anche la prossima edizione del festival.

L’amicizia a Natale come valore concreto di sostegno a un evento culturale di riferimento per il territorio e per ritrovarsi, il prossimo settembre, a tu per tu con gli autori del cuore. Gli ingressi ricevuti adesso, nel cuore dell’inverno, potranno essere definiti nelle giornate di prelazione assoluta, riservate solo agli Amici di Natale, qualche settimana prima dal festival. Tutti i dettagli dal 10 dicembre sul sito pordenonelegge.it

E Pordenonelegge significa anche “must have”, piccoli oggetti diventati gadget di culto per gli appassionati della Festa del Libro: a Natale, ritroveremo a Palazzo Badini la Pordenonelegge Collection, per tornare in un attimo alle atmosfere spensierate del festival e, insieme, sostenere le iniziative della Fondazione che ci accompagnano per tutto l’anno con incontri, letture e tante proposte legate alla letteratura e al libro.

Nello shop di pordenonelegge ci sono le tazze, gettonatissime dal pubblico della kermesse, le borse, le spille, le T-shirt, le parannanze e, ancora, i magneti, gli ombrelli gialli e i quaderni per custodire appunti e pensieri per il nuovo anno.

Dal 10 al 20 dicembre gli uffici saranno raggiungibili dal lunedì al giovedì con orario 9-13/15-17; al venerdì e al sabato dalle 9 alle 13. Per informazioni contatta Fondazione Pordenonelegge a numero 0434-1573100 oppure alla email fondazione@pordenonelegge.it