PordenoneLegge lancia l’hashtag #iorestoacasaeleggo

L'Italia è in pausa. Per responsabilità verso di noi e verso gli altri dobbiamo il più possibile evitare gli spostamenti: è un sacrificio, ma può anche diventare un momento di crescita. Per questo pordenonelegge ha invitato alcuni amici scrittori e scrittrici a riconoscersi ed unirsi nell’hashtag #iorestoacasaeleggo con #pordenonelegge, che si collega ovviamente a quello più noto in rete questi giorni, donando i propri consigli di lettura attraverso brevi video pillole della durata di un minuto. Sessanta secondi per raccontare a tante amiche e amici i libri che suggeriscono di sfogliare in queste settimane di attesa, dai social di pordenonelegge su facebook, instagram e twitter. Libri per passare il tempo, libri per ridere o pensare, libri per conoscere altri mondi, libri come antidoti per l'ansia. Perché le storie ci sostengono, anche nei periodi difficili. #iorestoacasaeleggo con #pordenonelegge parte oggi, martedì 10 marzo, con i primi quattro interventi di Simone Marcuzzi, Andrea Maggi, Lorenza Stroppa, Enrico Galiano: tante le suggestioni dei primi video, che inviteranno a sfogliare pubblicazioni affascinanti come “Quando ero piccola leggevo libri” di Marylinne Robinson (Simone Marcuzzi), “Il libro di tutti i libri” di Roberto Calasso (Andrea Maggi), "Il silenzio dell'onda" di Gianrico Carofiglio (Lorenza Stroppa) e “De profundis” di Oscar Wilde (Enrico Galiano). L’appuntamento si rinnoverà da oggi in poi con nuovi video che verranno ripresi dai social di pordenonelegge, i prossimi giorni: l’auspicio è che l’hashtag #iorestoacasaeleggo con #pordenonelegge abbia vita brevissima, naturalmente. Ma nel frattempo pordenonelegge lancia il suo invito a tante altre scrittrici, e scrittori, perché i video consigli di lettura si moltiplichino in questo lungo momento di resilienza del nostro Paese, e attende nuove adesioni e video consigli. Info www.pordenonelegge.it