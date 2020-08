Pordenonelegge, nuove possibilità per assistere agli incontri del festival

Adattarsi al cambiamento è il grande insegnamento che ci ha offerto il 2020. La consuetudine avrebbe voluto che Fondazione Pordenonelegge aprisse con lunedì 31 agosto la sua terza campagna “Amici”, ma la speranza di ampliare i posti a disposizione ha dovuto confrontarsi con le disposizioni attualmente vigenti. Per questa ragione non si aprirà la terza fase della campagna “Amici” del Festival, ma Fondazione Pordenonelegge ricorda che ci saranno nuove possibilità per assistere agli incontri del festival, sempre nel rispetto dei limiti di legge: da martedì 8 settembre, infatti – a partire dalle ore 9.00 - e fino alle ore 13 dell’11 settembre sarà attiva una fascia di prenotazione online per il pubblico “libero”, quello delle tradizionali code, non più ammesse per ragioni di sicurezza sanitaria. Tutti potranno avere accesso alla prenotazione sul sito pordenonelegge.it, posizionandosi in corrispondenza del programma del festival e cliccando sul tasto “prenota”, a fianco dell’evento prescelto. Il sistema assegnerà in automatico un posto a sedere numerato, fino a esaurimento posti disponibili. Senza prenotazione non sarà possibile accedere in alcun modo alle sedi degli incontri e neppure assembrarsi nei loro pressi, nemmeno in caso di location all’aperto.



Con il 2020, però, la festa del Libro vuole arrivare a tutti: per questo Fondazione Pordenonelegge ha organizzato una modalità di fruizione del festival accessibile anche a chi non fosse riuscito a prenotare il suo posto. Dal sito www.pordenonelegge.it sarà infatti operativa la PNLEGGETV, il palinsesto di video programmazione di pordenonelegge che trasmetterà ad accesso libero. Molti eventi saranno proposti in diretta e altri in differita, come da precisa dicitura riportata negli incontri in programma coperti dal servizio. In questa congiuntura, che apre sfide e al tempo stesso nuove opportunità, anche le Scuole Secondarie Superiori potranno beneficiare di PNLEGGE TV, mentre per le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado ci sarà un ciclo di incontri da seguire su piattaforma Zoom: agli insegnanti la facoltà di prenotarsi obbligatoriamente attraverso l’apposito form dedicato alle scuole, a partire dalle ore 9.00 del 7 settembre. Info e dettagli: pordenonelegge.it e in orario d’ufficio tel 0434.1573100 email fondazione@pordenonelegge.it