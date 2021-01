Pordenonelegge Poesia, i poeti di vent'anni

Riparte oggi “I poeti di vent’anni”, 3a edizione del Premio Pordenonelegge Poesia: un contest che rinnova l’attenzione consolidata di pordenonelegge per la poesia e l’impegno per coinvolgere – possibilmente ogni giorno, per tutto l’anno, e non solo in occasioni sporadiche - chi scrive e legge poesia in iniziative di rilievo. L’edizione 2021 è rivolta agli autori nati fra il primo gennaio 1991 e il 31 dicembre 2000, che abbiano pubblicato un libro di poesia nel corso del 2020. “I poeti di vent’anni” riapre così la sua agorà: un luogo in cui confrontare e valutare le voci più giovani, in cui lasciar emergere il fare poetico che si rinnova, per cogliere l’orizzonte di un genere che muta pelle tra le generazioni.



Queste le tappe 2021: per partecipare alla 3a edizione di Pordenonelegge Poesia è necessario, entro e non oltre il 10 aprile, compilare il form caricato su pordenonelegge.it e inviare il proprio libro, secondo le modalità previste dal bando, consultabile sempre sul sito.



Molte le tappe previste nel corso dell’anno, per testimoniare la vitalità dell’iniziativa e l’interazione con i partecipanti: entro il 30 maggio 2021 verrà pubblicata sul sito di pordenonelegge.it. la lista dei libri pervenuti e letti dalla giuria; entro il 30 giugno verrà pubblicata la lista dei 10 libri selezionati; entro il 31 luglio verranno pubblicati i 3 libri finalisti. I riflettori saranno subito dopo puntati sulla proclamazione e premiazione dei vincitori, prevista nel settembre 2021 durante la 22^ edizione di pordenonelegge, in programma dal 15 al 19 settembre. Informazioni e dettagli presso Fondazione Pordenonelegge, tel 0434 1573100. La Giuria 2021 è composta dai poeti Roberto Cescon, Azzurra D’Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli.La 2a edizione del Premio Pordenonelegge Poesia era andata, nei mesi scorsi, al giovane poeta Riccardo Canaletti, premiato per il libro d’esordio, Sponde (Arcipelago Itaca, 2019); nella terna finalista anche le poetesse Valeria Cagnazzo con Inondazioni (CartaCanta, 2019) e Francesca Santucci con La casa e fuori (LietoColle-Pordenonelegge, 2019).