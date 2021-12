Pordenonelegge Poesia presenta due contest

Prendono il via nel rush finale del 2021 le due iniziative di pordenonelegge poesia rivolte agli autori giovani ed esordienti: riparte così la 4^ edizione de “I poeti di vent’anni. Premio Pordenonelegge Poesia”, il contest rivolto a giovani autori nati dal primo gennaio 1992 al 31 dicembre 2001, che abbiano pubblicato un libro di poesia nel corso del 2021. La Fondazione Pordenonelegge rinnova così un’attenzione già consolidata per il “fare poetico”, focalizzata su chi scrive poesia e ha meno di 30 anni. Un’opportunità ideata per individuare le voci più giovani, indagando i modi, gli stimoli, la creatività con cui si rinnova il “fare poetico”.

Della terza edizione del Premio la vincitrice la vincitrice è stata Silvia Righi con il suo libro d’esordio, Demi-monde (NEM, 2020); gli altri due finalisti sono stati Dimitri Milleri con Sistemi (Interno Poesia, 2020) e Riccardo Socci con Lo stato della materia (Arcipelago Itaca, 2020). Il Premio è promosso da Fondazione Pordenonelegge in collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole FriulAdria, Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone e Best Western Plus Park Hotel Pordenone. Deadline iscrizione: 1° marzo 2022. Il bando a questo link: https://www.pordenonelegge.it/tuttolanno/premio-pordenonelegge-poesia-2022. Nel caso di ebook è sufficiente allegare il pdf, nel caso di formato cartaceo va anche inviata copia a Fondazione Pordenonelegge, Premio Pordenonelegge Poesia (via Mazzini 2, Palazzo Badini 33170 Pordenone). Entro il 31 luglio verrà pubblicata la short list dei 3 libri finalisti e nel corso di pordenonelegge 2022 (14/18 settembre 2022) è prevista la proclamazione del vincitore. La giuria del Premio Pordenonelegge Poesia è composta da Roberto Cescon, Azzurra D’Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli.



La nuova edizione di “Esordi” sarà, nel corso del 2022, un vero e proprio radar di indagine sul contemporaneo e sull’esplorazione dell’esistente: uno sguardo in divenire sulla lingua poetica del nostro tempo. E contestualmente sarà l’occasione per tre autori di esordire in un evento letterario rilevante, quale pordenonelegge. “Esordi” selezionerà infatti tre raccolte di autori esordienti (scritte in lingua italiana, o in uno dei dialetti o lingue minoritarie con traduzione in italiano), attraverso la scelta di un comitato di lettura composto dai poeti Roberto Cescon, Azzurra D’Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi, Franca Mancinelli. Le raccolte selezionate (fino a un massimo di 800 versi o 7000 caratteri spazi inclusi) saranno pubblicate in ebook a cura di Fondazione Pordenonelegge, accompagnate da un’introduzione.

Nel 2021 sono state selezionate le sillogi degli esordienti: Eleonora Cattafi (Voragini e vertigini), Diletta d’Angelo (Anamnesi) e Leonardo De Santis (Il robot giardiniere), tutte scaricabili dal sito pordenonelegge.it. I testi erano accompagnati dalle note di lettura di Giuseppe Nibali, Carmen Gallo, Marco Corsi. Per partecipare a “Esordi” bisogna compilare questo form: https://www.pordenonelegge.it/tuttolanno/progetto-esordi inviando la propria raccolta di poesie (fino a un massimo di 800 versi o 7000 caratteri spazi inclusi) in file pdf a info@pordenonelegge.it entro il 1° marzo 2022, corredata da nota biografica dell’autore e dalle ulteriori specifiche richieste dal bando. Sul sito pordenonelegge.it sarà pubblicato l’elenco delle raccolte giunte in lettura. Entro il 31 maggio saranno rese note le tre raccolte scelte. L’ebook “Esordi” sarà presentato nell’ambito di pordenonelegge 2022, alla presenza dei tre autori selezionati.