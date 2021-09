Pordenonelegge... sbarca nei Cinque Continenti

E’ in arrivo il palinsesto 2021 della PNlegge web TV, un service realizzato in collaborazione con Videe e dedicato al pubblico di ogni latitudine, che potrà seguire in presa diretta e videostreaming la 22esima edizione di pordenonelegge Festa del Libro con gli Autori in programma dal 15 al 19 settembre.

"La PNlegge web TV è stata concepita come una seconda vita digitale del festival nei mesi più duri della crisi pandemica e ha avuto un tale successo da renderla strumento irrinunciabile per raggiungere ovunque il nostro pubblico", spiegano dalla Fondazione. "Ma la fruizione da remoto, che nel 2020 aveva registrato oltre 225.000 visualizzazioni solo per la programmazione live, non è l’unico valore del progetto: attraverso lo streaming dei suoi incontri pordenonelegge si propone come un vero e proprio canale culturale TV, con un palinsesto che include voci fra le più rappresentative della letteratura italiana e internazionale. Per questo siamo lieti di annunciare oggi la nuova programmazione che proseguirà anche dopo l’edizione 2021 del festival".

Una programmazione che arriverà agli spettatori dei cinque continenti grazie alla collaborazione avviata con gli Istituti Italiani di Cultura: la 22esima edizione di pordenonelegge sarà così promossa a livello globale e rilanciata, nel corso del festival, grazie a 42 sedi. La Festa del Libro diventa così riferimento, con i suoi protagonisti e le sue novità, per i navigatori di tutto il mondo. Hanno aderito finora le sedi degli Istituti Italiani di Cultura di Abu Dhabi, Addis Abeba, Algeri, Amburgo, Atene, Barcellona, Beirut, Belgrado, Berlino, Bratislava, Bruxelles, Bucarest, Buenos Aires, Cordoba, Cracovia, Dublino, Edimburgo, Haifa, Helsinki, Hong Kong, Il Cairo, Lione, Lisbona, Londra, Madrid, Marsiglia, Melbourne, Montevideo, Monaco di Baviera, Montreal, Mosca, Mumbai, Nairobi, Pechino, Rabat, San Paolo, Seoul, Sydney, Sofia, Stoccarda, Toronto, Tunisi.

Dal 15 settembre all’8 ottobre il palinsesto della PNlegge Tv proporrà dunque oltre 70 incontri, dialoghi e lezioni in cartellone a pordenonelegge 2021, in presa diretta o in differita, con oltre 200 protagonisti italiani e internazionali della letteratura, del pensiero, dello spettacolo e dell’arte. Fra gli altri ci saranno anche il Premio Nobel per la Letteratura Kazuo Ishiguro, lo scrittore statunitense Peter Cameron e Fernando Aramburu, Zerocalcare, Emanuele Trevi, Milo Manara, Federico Rampini, Flavio Caroli, Daria Bignardi, Kader Abdolah, Gustavo Zagrebelsky, Iaia Forte, Teresa Saponangelo, Giuliano Sangiorgi, Lidia Ravera, Massimo Recalcati, Giacomo Poretti, Michele Serra, Pif, Hervé Le Tellier, Alessandro Piperno, Vittorino Andreoli, Silvia Avallone, Ilaria Tuti, Stefania Auci, Mauro Corona e Marianna Corona. Uno spazio speciale, come lo scorso anno, sarà dedicato agli incontri per lettori giovani e giovanissimi, con un palinsesto ritagliato appositamente per scuole e studenti.

L’accesso alla Pnlegge TV è semplicissimo, basta connettersi alla homepage pordenonelegge.it e cliccare sull’icona della Tv, oppure accedere ai profili Facebook e youtube di pordenonelegge.Ma non è tutto: è arrivata anche la ricchissima collana dei PNlegge Podcast e sono già disponibili per 194 tracce, comodamente fruibili su spotify, google podcast e itunes, con una vasta selezione degli incontri di pordenonelegge 2019 e 2020. Una proposta di contenuti culturali da ‘consumare’ nei momenti più vari delle nostre giornate per ritrovare gli autori più cari e approfondire i temi e le riflessioni che più ci appassionano.

Tutti i dettagli sul sito pordenonelegge.it