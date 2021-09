Pordenonelegge, si torna a scuola!

Si torna a scuola, per un nuovo anno scolastico, e idealmente la campanella squillerà proprio con Pordenonelegge 2021: dal 13 settembre, nella maggior parte delle scuole, le ragazze, i ragazzi e i loro insegnanti saranno di nuovo sui banchi, fortunatamente in presenza. E dal 15 settembre, data di inizio della 22esima edizione di Pordenonelegge, prendono il via tantissimi incontri dedicati anche alle scuole, ben 48 in quattro giorni, un vero piccolo grande festival di autori e libri dedicati alle lettrici e lettori dalle Scuole primarie alle Scuole superiori.

"Ci auguriamo di poter avere con noi tanti giovani lettori nelle quattro giornate di pordenonelegge pensate anche per le scuole", spiega Valentina Gasparet, curatrice di pordenonelegge e della sezione dedicata ai giovani. "Siamo consapevoli delle criticità legate alla riapertura delle scuole: i nostri incontri con gli autori saranno finalmente di nuovo in presenza, con le necessarie limitazioni e nel completo rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza anti-covid19, e in molti casi saranno accessibili anche online. Il programma degli appuntamenti dedicati alle studentesse e agli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado è raccolto sul sito pordenonelegge.it nella sezione apposita che apre la homepage del festival".

Pordenonelegge segue le normative nazionali e chiederà di indossare la mascherina ed esibire il green pass ai ragazzi dai 12 anni compiuti. L’appuntamento con le prenotazioni è già fissato per giovedì 9 settembre, esclusivamente online e fino a esaurimento dei posti disponibili: ogni insegnante potrà cliccare l'apposito pulsante che compare accanto ad ogni appuntamento e compilare in ogni sua parte il form con i dati richiesti. Pordenonelegge, dunque, ancora una volta, si apre alle classi in presenza ma potrà anche entrare in tutte le scuole italiane attraverso lo streaming degli eventi online e su piattaforma.

PORDENONELEGGE PER UNDER 14. I primi passi del programma per i bambini e ai ragazzi under 14 si muoveranno nella Selva oscura di Dante, con un Virgilio d’eccezione: Daniele Aristarco li accompagnerà infatti nella Divina Commedia, la grande opera del Poeta fiorentino, nei 700 anni dalla sua scomparsa. Intorno alla figura di Dante saranno anche gli incontri con Luca Novelli e il dialogo con Pierdomenico Baccalario e Davide Morosinotto. Oltre 260 recensioni sono arrivate quest’anno per i libri al centro del contest “Caro autore, ti scrivo…”, che vede un magnifico poker di autori: l’autrice olandese Hana Tooke con Gli inadottabili; Pierdomenico Baccalario con Hoopdriver. Duecento Miglia Di Libertà; Marta Palazzesi con Mustang e Francesco Formaggi con Anselmo e Greta. Ancora la grande narrativa sarà al centro di diversi dialoghi, intorno ad alcuni dei libri più interessanti di questa stagione. Si tratta dell’incontro con Pino Roveredo e Antonio Ferrara, di quello con Chiara Carminati e Annalisa Cima, sulla Storie e le storie; e del dialogo con Matteo Bussola e Michele D’Ignazio, sulla bellezza delle differenze. A pordenonelegge 2020 ritorna anche l’importante focus sulla scienza, sulla natura e sull’ambiente, che avrà protagonisti di eccezione.

A partire dall’incontro con Federico Taddia e l’immunologa Antonella Viola, e dell’incontro con Barbara Mazzolai, biologa e vice-direttrice alla Robotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia, che ci svelerà tutti i segreti delle piante; al centro queste ultime anche dell’incontro con Stefano Bordiglioni e Irene Penazzi. La montagna invece sarà protagonista dell’incontro con Sofia Gallo. Christiana Ruggeri, giornalista del TG2, racconterà le sue “green girls”, storie vere di ragazze che hanno un obiettivo comune: salvare la terra. E ancora a pordenonelegge grande spazio all’illustrazione e all’arte per i ragazzi, a cominciare dall’incontro, promosso dal PAFF!, con Ugo Furlan e Stella Nosella. Sara Beinat e Federica Pagnucco ci racconteranno le case. Il Premio Andersen come Migliore illustratrice, Arianna Papini, nell’incontro realizzato con FISM (Federazione Scuole Materne – Pordenone), attraverso i suoi splendidi acquarelli, ci parlerà di felicità. E infine bambini incontreranno la grande arte di Tullio Pericoli. Ritorna al festival il progetto Leggiamo 0-18, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso Radio Magica, che realizzerà insieme ai ragazzi alcuni speciali video-interviste. Per i più piccoli poi non mancheranno alcuni momenti di lettura a cura di Nati per Leggere FVG, del Comitato Libro Parlato San Vito e della Biblioteca di Sara. E sempre per i più piccoli, per il progetto LibRobot dell’Istituto Kennedy di Pordenone, ci sarà un narratore di eccezione, il super-robot Alfio.

PORDENONELEGGE PER LE SUPERIORI. Tanti, da mercoledì 15 e venerdì 17 settembre, gli incontri dedicati alle studentesse e studenti delle Scuole Superiori: si parlerà di scienza, di letteratura e classici, e naturalmente anche di Dante Alighieri. Il prof-scrittore Enrico Galiano spiegherà come raccontare proprio Dante, ma anche Boccaccio, Manzoni e tutti gli altri autori che studiamo a scuola come se fossero nostri contemporanei; e ancora a proposito di Dante, Davide Rondoni, Riccardo Drusi e Domenico De Martino leggeranno una selezione di canti della Commedia nei quali si tratta del cibo, nell’ambito delle letture a cura dei ragazzi del Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone. Con Alberto Casadei entreremo invece nella “Selve di Dante” e nei meandri del rapporto del Sommo con la natura. E ancora insieme al poeta Davide Rondoni si potrà percorrere il sentiero suggestivo dell’ispirazione poetica legata alla natura. Raffaella Laezza svelerà invece “inquiete sequenze” ossia una moltitudine di schizzi, scritti, annotazioni in cui Leonardo Da Vinci processava le sequenze dei fenomeni naturali e nel contempo ne rivelava i principi geometrico-matematici per architetture possibili. Da Giulio Guidorizzi e Silvia Romani arriverà una imperdibile “Guida mitologica alle isole della Grecia; si analizzerà il tempo con lo scienziato Guido Tonelli; di satira antica e moderna converseranno Alberto Camerotto, Piervincenzo Di Terlizzi e Valeria Melis; mentre il poeta Andrea Cortellessa racconterà il “suo” Zanzotto nel centenario dalla nascita del grande autore di Pieve di Soligo. Ed Eva Cantarella, con Nicola Gardini, esaminerà le sorti di “Atene e Sparta: una lingua, due destini”.

Jacopo Veneziani interverrà sulle interessanti e inedite “Simmetrie” tra passato e presente raccolte nel tempo e l’attore Marco Baliani si soffermerà sulle pagine de “La pietra oscura”. Le short stories che dal Medioevo al primo dopoguerra sono state chiamate “novelle”, patrimonio notevolissimo della letteratura italiana, a un certo punto diventano “racconti”: gli scrittori Paolo Di Paolo, Gabriele Pedullà e Gian Mario Villalta ci guideranno in questo percorso da Nievo a Pirandello, e con Ivano Dionigi si seguirà il filo rosso dei classici. Di tematiche attuali come il razzismo, le ragazze e i ragazzi potranno conversare con l’ex stella del calcio internazionale, Lilian Thuram. In altri appuntamenti potranno poi scoprire il Gesù di Giosuè Calaciura, un giovanissimo viandante in un cammino pieno di sorprese, passioni e tradimenti, dolcezza e violenza, e il giudice Rosario Livatino raccontato da S.E. Monsignor Vincenzo Bertolone.

E ancora, lo scrittore Paolo Giordano sarà protagonista speciale a pordenonelegge 2021 dell’Incontro con le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato al contest “La storia siamo noi”, promosso da Fondazione Pordenonelegge e Istituto Flora, con la collaborazione dell’Area Giovani CRO Aviano e degli Assessorati alla Cultura e Istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia. Il contest è un grande esperimento di scrittura collettiva dei giovani italiani per raccontare uno dei periodi più cupi e complicati della storia contemporanea: la pandemia Covid-19. L’ebook con i testi selezionati de "La storia siamo noi" sarà presentato sabato 18 settembre, alle 9.30, allo Spazio Ellero in anteprima a pordenonelegge 2021. Nel contest, ai ragazzi è stato chiesto di raccontare i giorni del Covid per i libri di storia di domani: un’immagine tradotta in parole, un guizzo della mente che restituisca questo nostro tempo e come è stato vissuto sulla propria pelle.